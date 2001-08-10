Тихоокеанское
информационное агентство
10 Ноября 2021
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16:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Дальнем состоится выездной прием граждан

В Дальнем состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 ноября в Дальнем состоится выездной прием граждан. Проведет мероприятие вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Александр Гринберг. Начало в 18.30, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На вопросы горожан ответят представители городской мэрии, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. Прием пройдет в доме культуры Дальнего по адресу: ул. 1-я Московская, 4

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