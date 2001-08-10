Жители Сахалина чаще всего жалуются на перебои с отоплением, непорядок во дворах и сложности с медпомощью
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Перебои с отоплением, непорядок во дворах и на улицах, а также сложности с получением медпомощи - эти темы возглавили список проблем, на которые чаще всего жаловались жители Сахалинской области в октябре. Островной ЦУР подсчитал число и поделился спецификой обращений.
- Центр управления регионом активно вошёл в осенний период, - отметил глава областного ЦУР Максим Камеко. - Только за октябрь наши специалисты зафиксировали почти столько же обращений, сколько к нам поступило за всё лето. За три тёплых месяца через нас прошло 3356 обращений. Тогда как в октябре их было 3153, а в сентябре - 2336. Это, безусловно, хорошие показатели. Они говорят о том, что сахалинцы все чаще воспринимают соцсети как эффективный канал связи с органами власти и способ решить свои проблемы.
Самые активные островитяне, которые не стесняются сообщать о бытовых сложностях и общественно-значимых проблемах в соцсетях, живут в Южно-Сахалинске, Холмске и Долинске. Сахалинцы по-прежнему охотнее сообщают о проблемах через Instagram. На втором по популярности месте "Одноклассники", на третьем - "ВКонтакте", закрывает этот список Facebook, рассказали ТИА "Острова" в ЦУР.
Этой осенью сахалинцев и курильчан волнуют в большей степени вопросы отопления их домов и квартир. Жители Невельска, Долинска, Холмска и Южно-Курильска просили помочь разобраться с отсутствием тепла. После вмешательства ЦУР батареи у людей потеплели.
Нетипичное обращение пришло от жительницы Александровска-Сахалинского. После разрушительного циклона у женщины в доме № 12 на улице Дзержинского выбило в квартире окна. Денег на замену у сахалинки не было. ЦУР посодействовал в решении ее проблемы. Обращение из администрации района направили в УК "АСК", специалисты которой вставили окна на место.
Один из вопросов в последнюю неделю октября поступил от жителей Стародубского. Людей взволновала информация о закрытии аптек. Государственный пункт в селе ликвидировали, а частный, по словам людей, также собирались закрыть. Ездить в Долинск за лекарствами жителям неудобно и накладно. Вопрос удалось решить в пользу сахалинцев - частная аптека в Стародубском останется.
Поступали частные вопросы медицинского характера: житель Охи с больной ногой не мог записаться к терапевту. ЦУР помог мужчине - пациент попал к врачу. Мать двоих детей из Стародубского жаловалась на сложности в получении бесплатных лекарств для детей в местной амбулатории. В ситуации разобрались – женщине выдали необходимые медикаменты.
Специалисты Центра фиксировали обращения на тему транспорта. В разных городах юга острова жителей беспокоит состояние внутриквартальных проездов, дворов и дорог – выбоины в асфальте и ямы повышают активность сахалинцев в соцсетях.
У курильчан другой масштаб вопросов. Жители соседних островов интересовались судьбой теплохода «Игорь Фархутдинов». Люди считают необходимым оставить комфортное судно на линии. Курильчан заверили: «Игорь Фархутдинов» продолжит курсировать между островами наряду с двумя другими новыми теплоходами.
Районные власти и профильные ведомства ускорили подготовку ответов на жалобы людей. К концу лета специалисты стали справляться за 2 часа 13 минут. Среднее время ответа в сентябре составило 1 час 24 минуты. В последнюю неделю октября этот показатель сократился почти на 7 минут – до 01:18:49.
Островной Центр управления регионом фиксирует обращения жителей в соцсетях с помощью системы "Инцидент Менеджмент". Сообщения людей анализируют и передают в работу в профильные ведомства. Специалисты ЦУР65 контролируют, чтобы ответы жителям давали вовремя, а проблемы оперативно решались.
Чтобы специалисты центра помогли в решении вашей проблемы, достаточно написать в открытых источниках: оставить комментарий в соцсетях губернатора или правительства региона, в аккаунтах профильных министерств или администраций районов. Важно, чтобы ваш аккаунт и комментарии были открыты для ответов.
Соцсети ЦУР:
- Telegram (https://t.me/tsur65);
- Instagram (https://www.instagram.com/tsur_65/);
- VK (https://vk.com/tsur65).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:59 Сегодня На Сахалине директор ЖЭУ получал зарплату за работников, которых не было
10:17 Сегодня В Сахалинской области в очередной раз озаботились нехваткой медицинских кадров
10:11 Сегодня Южносахалинца убили у "Доски почета"
09:35 Сегодня 3 ноября в Южно-Сахалинске в районе ж.д. переезда по ул. Ленина ограничат движение
09:01 29 Октября В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
16:44 28 Октября Назначен руководитель МРЭО ГИБДД по Сахалинской области
11:22 29 Октября В Южно-Сахалинске "Land Cruiser" сбил человека на пешеходном переходе
14:51 29 Октября Сахалинец, отстреливающийся из ружья от компании с битой, предстанет перед судом
17:10 4 Октября В Южно-Сахалинске открыли новую зеленую зону
16:29 4 Октября Этой осенью в Южно-Сахалинске высадят порядка 1000 деревьев
14:30 4 Октября Сахалинских пенсионеров приглашают вступать в ряды "серебряных волонтеров"
16:58 4 Октября Руководитель Росрыболовства поддержал создание рыбного порта в Корсакове
Выбор редакции
- 10:58 Вчера Новую площадку с игровой и спортивной зонами открыли в Аниве
- 16:50 29 Октября На Камчатке начинается сезон ловли корюшки
- 16:23 29 Октября Еще 40 общественных пространств благоустроят в Сахалинской области до конца года
- 11:14 29 Октября Гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают покататься на коньках
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?