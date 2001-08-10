В Сахалинской области вводятся дополнительные противоэпидемические меры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На основании указа президента РФ Владимира Путина и по рекомендации главного санитарного врача Сахалинской области Ольги Фунтусовой на островах в предпраздничные дни и последующий период вводятся дополнительные противоэпидемические меры. Они призваны предотвратить распространение коронавирусной инфекции на Сахалине и Курилах, рассказали ТИА "Острова" в регионалном правительстве.
Сахалинские власти нацелены на то, чтобы максимально защитить сахалинцев и курильчан от инфекции и, вместе с тем, не нанести существенный ущерб экономике из-за ужесточения режима работы предприятий.
С 30 октября по 7 ноября все предприятия жизнеобеспечения, структурно подчиненные органам государственной власти, будут работать в штатном режиме. Также продолжат работу медицинские учреждения, детские сады, МФЦ, учреждения культуры и спорта.
Для школьников на каникулах будут организованы лагеря с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях, за исключением находящихся на карантине.
Сахалинцев и курильчан старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, но не сделал прививку и не переболел, призывают соблюдать режим самоизоляции на дому.
Областной минздрав обеспечивает доступность и качество оказания услуг по иммунизации от коронавируса. Особое внимание уделяется жителям в возрасте 60+ и имеющим хронические заболевания. Руководителям предприятий и организаций разных форм собственности рекомендовано предоставлять выходные дни с сохранением заработной платы тем, кто желает сделать прививку от опасной инфекции.
В период с 30 октября по 30 ноября работодателям рекомендовано создать условия для удаленной работы граждан из уязвимых категорий, не прошедших вакцинацию.
Предприятия, которые занимаются организацией зрелищно-развлекательных мероприятий и оказывают услуги общественного питания, не будут работать с 23:00 до 6:00. Ранее была установлена норма с 24:00 до 6:00. Исключения – обслуживание на вынос, услуги по доставке, общепит на территории аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов, на автозаправочных станциях.
Еще одно ограничение касается посещения мероприятий в закрытых помещениях численностью более 200 человек. Доступ на данные площадки будет возможен при предъявлении электронного сертификата с портала Госуслуг после пройденной вакцинации. Также получить такой документ могут переболевшие коронавирусом люди, имеющие официально подтвержденный диагноз.
С 30 октября по 30 ноября приостанавливается проведение массовых мероприятий на открытых площадках.
По информации сахалинского управления Роспотребнадзора, в связи с относительно стабильной эпидобстановкой на островах другие ограничения вводиться на данном этапе не будут. При этом в закрытых помещениях сохраняются требования к интервальной рассадке людей. По-прежнему обязательным остается ношение масок в общественных местах и на транспорте, а также соблюдение социальной дистанции.
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