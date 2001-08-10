"Сахалинэнерго" приглашает на работу бывших островитян, желающих вернуться на родину
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Сахалинэнерго" ищет возможности для привлечения персонала на работуВопросы привлечения соотечественников для работы в электросетевом комплексе обсудили на рабочей встрече директор филиала «Распределительные сети» ПАО "Сахалинэнерго" (входит в Группу РусГидро) Роман Плотников с председателем Совета Сахалинского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" Майей Кирилловой.
По итогам рабочей встречи было принято решение об оказании филиалу "Распределительные сети" поддержки со стороны общественной организации по информированию соотечественников, желающих вернуться на Сахалин, об имеющихся в компании вакансиях.
На сегодняшний день энергокомпания испытывает острую потребность в электромонтерах: по ремонту релейной защиты и автоматики, диспетчерского оборудования и телеавтоматики, по испытаниям и измерениям, обслуживанию подстанций, по ремонту и монтажу воздушных и кабельных линий электропередачи. Также предприятию требуются инженеры, диспетчеры, начальники и мастера районных электрических сетей.
Действующая региональная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, предусматривает различные меры поддержки со стороны государства для привлечения на остров квалифицированных кадров.
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