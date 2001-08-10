Сахалинский онкодиспансер получил автомобиль "Соболь"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
13 октября 2021 года, Южно-Сахалинск, – ГК «Современные транспортные технологии» передала Сахалинскому областному онкологическому диспансеру автомобиль «Соболь 4х4» для организации выездной диагностики онкологических заболеваний у жителей удалённых населённых пунктов региона, а также просветительских лекций по формированию онконастороженности.
В рамках всероссийской акции «Онкопатруль», направленной на раннее выявление онкологических заболеваний среди жителей регионов, Сахалинский областной онкологический диспансер получил в эксплуатацию от ГК «Современные транспортные технологии», генерального дистрибьютора продукции «Группы ГАЗ», автомобиль «Соболь 4х4».
Внедорожник будет использоваться для мобильной диагностики здоровья работников региональных предприятий на предмет раннего выявления рака, проведения обучающих мастер-классов для региональных специалистов, увеличения уровня информированности населения и медицинских работников о факторах риска онкологических заболеваний и здоровом образе жизни.
Автомобиль «Соболь» имеет мощное внедорожное оснащение, которое позволяет уверенно чувствовать себя в труднопроходимой местности. Это рамный внедорожник, оборудованный системой подключаемого полного привода с понижающей передачей, блокировкой дифференциала заднего моста, высоким клиренсом и большими ходами подвески. В салоне автомобиля могут разместиться семь человек.
«Обеспечить медучреждения удобными и безопасными автомобилями – важная общегосударственная задача. Мы постарались сделать автомобили максимально комфортными для многочасовых переездов, сохранив при этом традиционные преимущества марки ГАЗ – функциональность, хорошую проходимость, удобство управления и надежность конструкции. Мы рады присоединиться к столь важной миссии – помочь изменить отношение жителей региона к профилактике онкозаболеваний и заставить их быть более внимательными к своему здоровью, повышая уровня доверия к докторам и современным достижениям в медицине», – комментирует Олег Марков, генеральный директор «ГК «Современные транспортные технологии».
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