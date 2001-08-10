На Сахалин прибыли представители крупнейшего российского онкоцентра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представители крупнейшего российского онкоцентра прибыли на Сахалин, чтобы оценить систему оказания медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями. В рамках визита проводится анализ работы онкослужбы на острове, а также осуществляются показательные мастер-классы по удалению злокачественных новообразований, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минздрава.
Удаление доли легкого, поджелудочной железы, матки с придатками, резекция почки - перечень операций, которые провели за один день специалисты федерального центра совместно с островными коллегами в областном онкодиспансере. Каждая операция - высокотехнологичная, требует большого профессионального опыта.
- Наши доктора владеют всеми методиками, но есть нюансы, коллеги с федерального центра оказывают методическую поддержку, - рассказал заместитель главного врача областного онкодиспансера Эдуард Винарский. - Не всегда островным докторам удается выезжать на центральные базы. Приезд такой большой многопрофильной команды - большой плюс для всей онкослужбы.
В областном онкодиспансере ежегодно выполняется около 3 тысяч операций по самым разным профилям. Оснащение хирургического корпуса позволяет проводить оперативные вмешательства на уровне крупнейших федеральных центров.
- На сегодня ключевая функция - анализ работы онкодиспансера, выработка конкретных предложений по организации службы. Во время мастер-классов, при пользовании теми условиями и инструментарием, которые есть на рабочем месте, наши специалисты показывают новые приемы и техники. При этом мы видим достаточно высокий уровень компетенции местных специалистов, - прокомментировал руководитель делегации, заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Тигран Геворкян.
Сахалинский онкодиспансер, по оценкам специалистов федерального центра - одно из тех учреждений, чьи площадки могут использоваться для оказания помощи жителям смежных территорий. Среди субъектов Дальнего Востока имеются регионы, в которых развитие онкохирургии невозможно в силу малой численности населения. В настоящее время прорабатываются различные варианты межтерриториального планирования, в которых Сахалинская область рассматривается, как регион-флагман Дальнего Востока по развитию онкослужбы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:45 Сегодня Сахалинские чир-спортсменки завоевали бронзу на первенстве мира
10:36 Сегодня Сахалинское отделение пенсионного фонда ищет родителей, которым положены выплаты
10:49 Сегодня Сахалинец, задолжавший алименты на полмиллиона, получил десять суток ареста
10:41 Сегодня В Поронайске 16 октября торжественно откроют новый стадион
16:52 7 Октября В Южно-Сахалинске началась массовая эвакуация автомобилей
14:18 7 Октября Сахалинка хотела заняться инвестициями и отдала деньги мошенникам
14:49 8 Октября Сахалинец украл и выкинул доллары, не зная, что с ними делать
12:14 7 Октября Военный городок в Южно-Сахалинске подключат к газовой котельной
12:25 30 Сентября Жителей Сахалина и Курил становится меньше с каждым месяцем
14:53 1 Октября В Южно-Сахалинске у Главпочтамта облагораживают тротуар
11:09 18 Сентября Новые строительные технологии ускорят темпы жилищного строительства в Южно-Сахалинске
14:55 24 Сентября В социальных магазинах Южно-Сахалинска продолжается мониторинг цен
Выбор редакции
- 16:38 Сегодня Сахалинский онкодиспансер получил автомобиль "Соболь"
- 11:45 Сегодня Сахалинские чир-спортсменки завоевали бронзу на первенстве мира
- 10:49 Сегодня Сахалинец, задолжавший алименты на полмиллиона, получил десять суток ареста
- 09:09 7 Октября Сахалинские приставы поучаствовали в благотворительной осенней ярмарке "Сердце - детям"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы голосовали на выборах в Госдуму-2021?