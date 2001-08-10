Тихоокеанское
информационное агентство
13 Октября 2021
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На Сахалин прибыли представители крупнейшего российского онкоцентра

На Сахалин прибыли представители крупнейшего российского онкоцентра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители крупнейшего российского онкоцентра прибыли на Сахалин, чтобы оценить систему оказания медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями. В рамках визита проводится анализ работы онкослужбы на острове, а также осуществляются показательные мастер-классы по удалению злокачественных новообразований, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минздрава.

Удаление доли легкого, поджелудочной железы, матки с придатками, резекция почки - перечень операций, которые провели за один день специалисты федерального центра совместно  с островными коллегами в областном онкодиспансере. Каждая операция - высокотехнологичная, требует большого профессионального опыта.

- Наши доктора владеют всеми методиками, но есть нюансы, коллеги с федерального центра оказывают методическую поддержку, - рассказал заместитель главного врача областного онкодиспансера Эдуард Винарский. - Не всегда островным докторам удается выезжать на центральные базы. Приезд такой большой многопрофильной команды - большой плюс для всей онкослужбы.

В областном онкодиспансере ежегодно выполняется около 3 тысяч операций по самым разным профилям. Оснащение хирургического корпуса позволяет проводить оперативные вмешательства на уровне крупнейших федеральных центров.

- На сегодня ключевая функция - анализ работы онкодиспансера,  выработка конкретных предложений по организации службы. Во время мастер-классов, при пользовании теми условиями и инструментарием, которые есть на рабочем месте, наши специалисты показывают новые приемы и техники. При этом мы видим достаточно высокий уровень компетенции местных специалистов, - прокомментировал руководитель делегации, заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Тигран Геворкян.

Сахалинский онкодиспансер, по оценкам специалистов федерального центра - одно из тех учреждений, чьи площадки могут использоваться для оказания помощи жителям смежных территорий. Среди субъектов Дальнего Востока имеются регионы, в которых развитие онкохирургии невозможно в силу малой численности населения. В настоящее время прорабатываются различные варианты межтерриториального планирования, в которых Сахалинская область рассматривается, как регион-флагман Дальнего Востока по развитию онкослужбы.

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