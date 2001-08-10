На Сахалин прибыли представители крупнейшего российского онкоцентра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители крупнейшего российского онкоцентра прибыли на Сахалин, чтобы оценить систему оказания медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями. В рамках визита проводится анализ работы онкослужбы на острове, а также осуществляются показательные мастер-классы по удалению злокачественных новообразований, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального минздрава.

Удаление доли легкого, поджелудочной железы, матки с придатками, резекция почки - перечень операций, которые провели за один день специалисты федерального центра совместно с островными коллегами в областном онкодиспансере. Каждая операция - высокотехнологичная, требует большого профессионального опыта.

- Наши доктора владеют всеми методиками, но есть нюансы, коллеги с федерального центра оказывают методическую поддержку, - рассказал заместитель главного врача областного онкодиспансера Эдуард Винарский. - Не всегда островным докторам удается выезжать на центральные базы. Приезд такой большой многопрофильной команды - большой плюс для всей онкослужбы.

В областном онкодиспансере ежегодно выполняется около 3 тысяч операций по самым разным профилям. Оснащение хирургического корпуса позволяет проводить оперативные вмешательства на уровне крупнейших федеральных центров.

- На сегодня ключевая функция - анализ работы онкодиспансера, выработка конкретных предложений по организации службы. Во время мастер-классов, при пользовании теми условиями и инструментарием, которые есть на рабочем месте, наши специалисты показывают новые приемы и техники. При этом мы видим достаточно высокий уровень компетенции местных специалистов, - прокомментировал руководитель делегации, заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Тигран Геворкян.

Сахалинский онкодиспансер, по оценкам специалистов федерального центра - одно из тех учреждений, чьи площадки могут использоваться для оказания помощи жителям смежных территорий. Среди субъектов Дальнего Востока имеются регионы, в которых развитие онкохирургии невозможно в силу малой численности населения. В настоящее время прорабатываются различные варианты межтерриториального планирования, в которых Сахалинская область рассматривается, как регион-флагман Дальнего Востока по развитию онкослужбы.