Члены поронайской общественной организации пенсионеров прошли ревакцинацию от COVID-19

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Члены поронайской общественной организации пенсионеров прошли ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции. В их числе и участник Великой Отечественной войны Алексей Ветров. Для ревакцинации была использована однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт".

Процедуру ревакцинации общественников проводили сотрудники поронайской ЦРБ в Модельной центральной библиотеке - в месте, где каждую неделю пенсионеры проводят плановые собрания, творческие встречи. Перед введением вакцины врач-терапевт проверил у всех показатель уровня насыщения кислородом крови, измерил температуру, осмотрел и побеседовал с каждым пациентом.

- Я уже сделала две прививки от коронавируса, эта будет третья, - рассказала одна из членов организации. - Когда делала предыдущие, ничего не ощущала, чувствовала себя хорошо. Коронавирусом не болела, считаю, что прививка помогла мне.

По словам врача-пульмонолога районной больницы Галины Хлебниковой, пожилые люди обладают более слабым иммунитетом, чем молодые, а само заболевание может протекать у них сложнее, поэтому прививка является наиболее эффективной мерой профилактики. Число пневмоний, в том числе ковидных, в районе возрастает. Каждый день поступают пациенты с признаками пневмонии, заболевают как пожилые, как и молодые люди. Большая часть из них непривитые. Болезнь развивается очень быстро, отмечается тяжелое течение, происходит поражение обоих легких.

- По сравнению с прошлым годом ситуация пока не хуже, потому что вакцина все-таки помогает, - комментирует Галина Хлебникова. - Повторюсь, что сейчас с более тяжелой формой заболевания поступают невакцинированные жители. Бывают, конечно, случаи что и вакцинированные пациенты болеют, но они намного легче переносят болезнь: была женщина 86 лет, вылечилась быстро и без последствий. Очень тяжело переносят ковид те, кто болеет сахарным диабетом, потому что сахарный диабет сам по себе вызывает иммунодефицит, им показана вакцина от коронавируса.

Напоминаем, что жители Поронайского района могут пройти вакцинацию в прививочном кабинете поликлиники для взрослого населения с 11:00 до 18:00 часов, в ФАПах и амбулаториях района в часы приёма. Предварительная запись открыта в регистратуре поликлиники (телефон 4-22-02) и на портале Госуслуг.