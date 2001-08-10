В Южно-Сахалинске закончили благоустройство нового сквера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На перекрестке улиц Сахалинской и Железнодорожной завершены последние работы по благоустройству нового общественного пространства. Сегодня здесь дополнительно появились цветущие растения, которые будут радовать горожан в осеннее время, также в зиму высажены луковицы тюльпанов, рассказали ТИА "Оствроа" в городской администрации.

На месте бывшего пустыря теперь находится беседка, мостик, альпийская горка, отсыпаны дорожки, гармонично вписались в ландшафт высаженные кустарники и декоративные растения.

Инициатива реализована в рамках проекта «Чистая» страна при поддержке администрации Южно-Сахалинска на грантовые средства Правительства Сахалинской области. Также содействие оказали бизнесмены. Так, часть растений подарил инициаторам проекта совхоз «Тепличный». Сбербанк передал 40 кустов сирени, другие компании также помогали техникой и материалами. В работу активно включились волонтеры и неравнодушные граждане.

- Растения выбирались так, чтобы цветение радовало горожан в разные периоды, а сквер выглядел красиво и нарядно в любую погоду, – рассказал начальник отдела озеленения Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска Дмитрий Чернуха. – В городе должно быть как можно больше таких точек притяжения. Они поднимают настроение, создают благоприятное впечатление об областном центре.

Весной здесь дополнительно проведут благоустройство. Организаторы отмечают, что уже сейчас от горожан поступает много положительных откликов. Место стало новой прогулочной зоной, сюда приходят отдохнуть и пофотографироваться.