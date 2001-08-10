Южносахалинцев приглашают принять участие в работе по проведению переписи населения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Инициативные южносахалинцы могут стать переписчиками или контролерами полевого уровня на Всероссийской переписи населения-2020, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в связи с пандемией срок проведения Всероссийской переписи населения 2020 года был перенесен на октябрь 2021 года.
Помочь в сборе информации о населении приглашают граждан Российской Федерации старше 18 лет, имеющих официальную регистрацию и проживающих в Сахалинской области.
Так, переписчикам в течение октября-ноября предстоит обойти жилые помещения их счетного участка, опросить граждан и внести полученные данные в электронные переписные листы (планшетные компьютеры). Средняя норма нагрузки на переписчика составляет 550 респондентов (за месяц). Организацию работы переписного участка, в который включаются шесть счетных и один стационарный участки, осуществляет контролер полевого уровня. Со всеми переписными работниками заключаются контракты гражданско-правового характера.
Южносахалинцы, желающие принять участие в работе по проведению переписи населения, могут обратиться в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области (Коммунистический проспект, 68, каб. 105 405 или 409). При себе необходимо иметь паспорт (копия с пропиской и указанием полного почтового адреса), СНИЛС, ИНН, банковскую карту.
Дополнительную информацию можно узнать на сайте Сахалинстата . Справки по телефонам: (42-42) 31-41-24, 31-41-49, 31-41-50.
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