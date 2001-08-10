Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2021
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Сахалинцев приглашают на конкурс "Спасибо интернету"

Сахалинцев приглашают на конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы и курильчане могут принять участие во Всероссийском конкурсе личных
достижений в сфере компьютерной грамотности "Спасибо Интернету". На сегодняшний
день островитяне направили на конкурс более 40 работ. Подать заявку на участие можно
до 15 октября, рассказали ТИА "Острова" в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

Попробовать свои силы во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету-2021" могут
островитяне в возрасте от 50 лет и старше, а также пенсионеры, имеющие инвалидность.
Участники конкурса должны являться пользователями сети интернет, которые обучились
работе на компьютере и в интернете самостоятельно или на курсах компьютерной
грамотности.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 октября на сайте Азбука интернета.
К заявке необходимо приложить конкурсную работу - эссе по теме одной из номинаций
конкурса: "Портал Gosuslugi.ru - мой опыт", "Мои интернет-достижения", "Моя
общественная интернет-инициатива", "Интернет-предприниматель, интернет-работодатель",
"Мой интернет-проект", "Я – интернет-звезда".

На сегодняшний день со всех уголков страны на конкурс направлено почти три тысячи
работ. Из них 43 эссе представили островитяне. В 2019 году сахалинцы заняли четвертое
место в рейтинге активности регионов, прислав на конкурс 254 работы.

Всероссийский конкурс "Спасибо интернету" проводится с 2015 года в рамках проекта
"Азбука интернета" и призван повысить доступность государственных электронных услуг для
людей старшего поколения, поддержать активное долголетие, содействовать занятости
пенсионеров и предпенсионеров. Организатором конкурса выступает ПАО "Ростелеком" при
поддержке и участии Пенсионного фонда России.

Добавим, что нынешним летом команда Сахалинской области успешно выступила в 11-
ом Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, заняв
первое место среди 80 команд. Островной регион представляли: Плотникова Елена
Евгеньевна, Бондарчук Татьяна Васильевна, Кобелев Николай Петрович, Легков Сергей
Георгиевич.

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