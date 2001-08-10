Сахалинцев приглашают на конкурс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы и курильчане могут принять участие во Всероссийском конкурсе личных

достижений в сфере компьютерной грамотности "Спасибо Интернету". На сегодняшний

день островитяне направили на конкурс более 40 работ. Подать заявку на участие можно

до 15 октября, рассказали ТИА "Острова" в отделении Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области.

Попробовать свои силы во Всероссийском конкурсе "Спасибо интернету-2021" могут

островитяне в возрасте от 50 лет и старше, а также пенсионеры, имеющие инвалидность.

Участники конкурса должны являться пользователями сети интернет, которые обучились

работе на компьютере и в интернете самостоятельно или на курсах компьютерной

грамотности.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 15 октября на сайте Азбука интернета.

К заявке необходимо приложить конкурсную работу - эссе по теме одной из номинаций

конкурса: "Портал Gosuslugi.ru - мой опыт", "Мои интернет-достижения", "Моя

общественная интернет-инициатива", "Интернет-предприниматель, интернет-работодатель",

"Мой интернет-проект", "Я – интернет-звезда".

На сегодняшний день со всех уголков страны на конкурс направлено почти три тысячи

работ. Из них 43 эссе представили островитяне. В 2019 году сахалинцы заняли четвертое

место в рейтинге активности регионов, прислав на конкурс 254 работы.

Всероссийский конкурс "Спасибо интернету" проводится с 2015 года в рамках проекта

"Азбука интернета" и призван повысить доступность государственных электронных услуг для

людей старшего поколения, поддержать активное долголетие, содействовать занятости

пенсионеров и предпенсионеров. Организатором конкурса выступает ПАО "Ростелеком" при

поддержке и участии Пенсионного фонда России.

Добавим, что нынешним летом команда Сахалинской области успешно выступила в 11-

ом Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, заняв

первое место среди 80 команд. Островной регион представляли: Плотникова Елена

Евгеньевна, Бондарчук Татьяна Васильевна, Кобелев Николай Петрович, Легков Сергей

Георгиевич.