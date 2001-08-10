Южносахалинцев приглашают на публичные слушания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Публичные слушания по проекту решения городской думы Южно-Сахалинска «О внесении изменений в правила благоустройства территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" пройдут в областном центре 7 октября. Мероприятие пройдет с 17.30 до 18.30 в здании администрации города по адресу: ул. Ленина, 173 (актовый зал, 4 этаж), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Организатор слушаний выступает департамент архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска.

С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться с 27 сентября по 11 октября на экспозициях по следующим адресам:

- департамент архитектуры и градостроительства (К. Маркса, 32, каб. 407А и В, 4 этаж);

- епартамент общественной безопасности и контроля (ул. Комсомольская, 167, фойе, 1 этаж);

- департамент городского хозяйства (пр. Мира, 64А, каб. 103, 1 этаж);

- МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения Южно-Сахалинска" (ул. Курильская, 40, офис 17).

Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники публичных слушаний вправе подавать:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме с 27 сентября до 11 октября с 09.00 до 13.00, с 14.00 по 17.00 в адрес департамента архитектуры и градостроительства (ул. К. Маркса, 32, каб. 407Б, 4 этаж; по электронной почте: uaig@yuzhno-sakh.ru)

3) через запись в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Проект решения городской думы Южно-Сахалинска "О внесении изменений в правила благоустройства территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" с 24 сентября будет размещен на официальном сайте администрации города (http://yuzhno-sakh.ru).