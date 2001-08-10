Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2021
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11:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В ряде домов Южно-Сахалинска сегодня, 22 сентября, отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 22 сентября в Южно-Сахалинске с 14.30 до 18.00 будет отключена подача холодного водоснабжения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отключения пройдут по следующим адресам:

ул. Комсомольская, 263-281, 263А-267А, 279А;

ул. Есенина, 4, 12, 12А.

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