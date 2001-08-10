Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре прошла рабочая встреча, посвященная вопросам развития "Горного воздуха". Обсуждение было инициировано прокуратурой области, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Участие в мероприятии принял мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, представители прокуратуры и профильных министерств регионального правительства, а также соответствующих департаментов администрации Южно-Сахалинска.

Основными вопросами стали задачи по развитию инфраструктуры, ведению инвестиционной политики и созданию комфортных условий как для инвесторов, так и южносахалинцев, пользующихся возможностями спортивно-рекреационной зоны.

Как подчеркнул в своем вступительном слове первый заместитель прокурора Сахалинской области Андрей Колесников, "Горный воздух" - важный объект, который сейчас модернизируется в интересах жителей и гостей области.

- Наша рабочая встреча должна стать новым этапом совместных мероприятий, которые помогут максимально оперативно реализовать намеченные планы по созданию благоприятных условий для занятий спортом и отдыхом на этом объекте как для сахалинцев, так и для многочисленных туристов, - отметил первый заместитель региона.

В свою очередь о работе, которую в этом направлении проводит муниципалитет, доложили мэр Сергей Надсадин и главный архитектор Южно-Сахалинска Максим Ефанов.

В частности, в настоящее время в рамках работы над генеральным планом города подрядчиком муниципалитета - Научно-исследовательским институтом геплана Москвы - разработан мастер-план развития "Горного воздуха". В него включили как раз объекты, которые существуют, и те, которые могут быть построены. В начале сентября прошли предварительные обсуждения документа с общественностью. Был внесен ряд замечаний и предложений от инициативных жителей и заинтересованных профессиональных сообществ экологов, спортсменов и пр. Все озвученные моменты взяты в работу.

После завершения работы над мастер-планом он станет частью генплана города и концепция получит законченный вид, учитывающий специфику "Горного воздуха". Это станет базовыми правилами, в том числе и для инвесторов.

Вместе с тем, в рамках совещания Сергей Надсадин озвучил принципиальную для администрации города позицию: "Горный воздух" - это, прежде территория развития спорта и туризма.

- И здесь, в первую очередь, должны строиться именно объекты спортивного и туристического значения, но никак не жилые кварталы. На это мы нацеливаем инвесторов, это учитываем при разработке мастер-плана. Нигде в мире жилищного строительства не допускают именно на горе, где катаются на горных лыжах. В настоящий момент мы отрабатываем озвученный отклик от жителей, получаем корректировки от подрядчика мастер-плана. Первую версию мы уже получили и внесли свои замечания. Например, учитывая обращения горожан, прозвучавшие в том числе в рамках сентябрьской встречи, было принято решение - отказаться от освоения горы Острой. И эта инициатива поддержана губернатором Сахалинской области, министерством спорта. Фокус внимания всех работ будет направлен на улучшение уже существующих условий. Процесс работы над мастер-планом длительный и кропотливый, - подчеркнул мэр.

После совещания участники выехали на объект, где на месте осмотрели ход работ на ТОР "Горный воздух". Как отметил Андрей Колесников, подобные рабочие поездки станут регулярными.

Напомним, что предстоящая встреча с широкой общественностью намечена на ближайшее время. О ее дате и месте ее проведения будет сообщено через СМИ и соцсети дополнительно.