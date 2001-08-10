Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2021
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16 сентября закроют проезд по улице Бумажной в Южно-Сахалинске
14:51, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

16 сентября закроют проезд по улице Бумажной в Южно-Сахалинске

16 сентября закроют проезд по улице Бумажной в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сквозной проезд по ул. Бумажной с восточной стороны (в районе перекрестка с ул. Ленина) в ночь на 17 сентября будет закрыт для движения транспорта. Ограничения продлятся с 19.00 16 сентября до 08.00 17 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

За этот период силами подрядной организации будут проводиться работы по укладке асфальтобетона. Объезд будет осуществляться по ул. Ленина.

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