16 сентября закроют проезд по улице Бумажной в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сквозной проезд по ул. Бумажной с восточной стороны (в районе перекрестка с ул. Ленина) в ночь на 17 сентября будет закрыт для движения транспорта. Ограничения продлятся с 19.00 16 сентября до 08.00 17 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

За этот период силами подрядной организации будут проводиться работы по укладке асфальтобетона. Объезд будет осуществляться по ул. Ленина.