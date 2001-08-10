Южносахалинцев приглашают присоединиться к акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция "Медаль моей памяти", инициированная правительством Санкт-Петербурга, проводится по всей стране. Все желающие могут поделиться историями о своих родственниках, награжденных медалью "За оборону Ленинграда", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Основной площадкой для проведения акции является интернет-портал "Медаль "За оборону Ленинграда". Здесь публикуют оцифрованные документы о гражданских защитниках блокадного Ленинграда, которые были удостоены медалями за оборону города. Кроме того, рассказы родственников размещаются на странице акции в социальной сети "Вконтакте".

На обеих площадках собрано уже более 200 уникальных историй о героях-защитниках блокадного Ленинграда. По итогам акции все материалы передадут в Центральный государственный архив в Санкт-Петербурге и в государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Организаторы акции приглашают южносахалинцев поделиться историями о родных, которые защищали Ленинград в годы Великой Отечественной войны.

Присылать информацию можно:

- на почту medal@spbarchives.ru;

- в сообщении официальной группы во "ВКонтакте";

- через приложение во "ВКонтакте".