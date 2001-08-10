Валерий Лимаренко потребовал глав районов обеспечить жителе й углем в кратчайшие сроки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На прямую линию губернатора обратилась жительница села Первая Падь Корсаковского района. Татьяна Ильина пожаловалась, что в преддверии отопительного сезона нельзя приобрести уголь. По поручению Валерия Лимаренко в Корсаковском районе с 13 сентября должна появиться возможность купить топливо, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- У нас в огромном количестве добывается уголь, - сказал Валерий Лимаренко. - Вопрос не в том, что топлива нет, а в том, что главы некоторых районов считают, что это не их функция - обеспечивать людей углем. Сейчас мы в этом вопросе разобрались. Министру ЖКХ даны соответствующие поручения. В Корсаковском районе продавать уголь должны уже в понедельник. Если у кого-то будут проблемы с покупкой топлива, обращайтесь ко мне в социальных сетях. И мы будем немедленно решать проблему.
В большинстве районов островной области уже ведется продажа угля жителям. В Томаринском, Поронайском и Корсаковском городских округах топливо станет доступно для покупки с 13 сентября.
Сахалинцам и курильчанам, которые живут в домах с печным отоплением, компенсируется часть затрат на покупку 9 тонн угля и 16 кубометров дров. За мерой поддержки нужно обращаться в отделения центра соцзащиты по месту жительства.
В Сахалинской области на жестком контроле находится также вопрос обеспечения твердым топливом котельных. Договоры на поставку угля заключены. Активный подвоз топлива в районы начался с 1 сентября. Нормативный запас - 115,9 тысяч тонн - на котельных будет сформирован к 1 октября.
На угольных разрезах объемов твердого топлива достаточно для обеспечения муниципальных ресурсоснабжающих организаций и жителей в полном объеме.
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