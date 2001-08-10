Мэр Южно-Сахалинска решил провести внеплановый прием в Березняках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ближайшие 7-10 дней администрация Южно-Сахалинска проведет прием жителей села Березняки. Такое поручение по итогам вчерашней программы "От первого лица" на радио "АСТВ" дал мэр города Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

При подготовке к передаче в социальных сетях был анонсирован сбор вопросов от населения, которые ведущая Алена Баринова задавала мэру в прямом эфире. Большая часть из них касались Березняков.

Во время сегодняшнего утреннего аппаратного совещания вице-мэру Южно-Сахалинска Александру Гринбергу дано поручение - уделить особое внимание этой теме и решить организационные вопросы проведения приема жителей села Березняки с участием представителей рядя профильных подразделений, курирующих городское хозяйство, вопросы благоустройства, транспорта, социальной сферы и др. Дата, время и место проведения приема будут сообщены дополнительно.

Добавим, что одно из обращений жителей, поступивших при подготовке к эфиру, касалось автобусного сообщения Южно-Сахалинск - Березняки. Оно оперативно было принято в работу. И еще до эфира вчера днем по поручению мэра в Березняки выехала комиссия департамента городского хозяйства, чтобы на месте решить ряд вопросов, связанных с организацией нового маршрута (в том числе, к землям, выданным под ИЖС многодетным семьям). Его запуск планируется в сентябре.

Кроме того, с 1 сентября количество рейсов по маршруту №252 будет увеличено. Они будут начинать движение раньше, чем сейчас - в 06.15 утра.