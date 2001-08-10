Холмск отметил День города стрифестом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Десятки спортивных авто, мобильный скейтпарк, зона стритарта, мужской турнир по стритболу и социальные танцы - это только часть активностей фестиваля "Юг2021". В этом году уличный фестиваль организовала объединенная команда из Южно-Сахалинска и Холмска. Благодаря грантовой поддержке областного агентства по делам молодежи и участию многих партнеров холмский стритфест стал масштабнее и разнообразнее первого фестиваля "Юг2021", рассказали ТИА "Острова" организаторы мероприятия.

- Это наша общая идея с коллегами, которую команда Extreme Sakhalin вынашивала уже лет пять, - признается руководитель оргкомитета фестиваля Иван Бутаков. - Очень хотелось выехать за пределы Южно-Сахалинска, найти инициативную команду в другом районе и организовать действительно уличное событие. Получилось.

Приморский бульвар в День города собрал и холмчан, и южно-сахалинцев, и гостей из других городов: специально для турнира по стритболу на юг прилетела команда из Охи, мобильный скейтпарк от беговелошколы Bike me Sakhalin раскатал сильнейший на Дальнем Востоке спортсмен в категории "Трюковой самокат" и один из лучших BMX-райдеров Михаил Бугорков из Владивостока, со сцены фестиваля звучали биты и речитативы исполнителей из Корсакова и Южно-Сахалинска.

- В очередной раз к нам съехался весь юг Сахалина, - делится наблюдением инициатор фестиваля "Юг2019" и соорганизатор холмского стритфеста Александр Буторин. - Сегодня у нас и выставка автотюнинга, и тачки с прокачанным звуком, и уличные художники, танцы, спорт, пейнтбол-команда Old Skulz, мастера хэндмэйда. Рады принимать гостей и жителей города на втором фестивале "Юг2021" и надеемся, что фестиваль станет ежегодным.

Многие площадки и активности фестиваля были новинками в программе уличных событий в Холмске. Специально для фестивальных соревнований из Южно-Сахалинска команда Extreme Sakhalin доставила фигуры мобильного скейтпарка, часть из которых по итогам фестиваля подарила местным уличным спортсменам на самокатах и велосипедах. Еще один подарок - от художников. Композиции мастеров стритарта тоже остаются в Холмске и станут отличной фотозоной этой осенью на Приморском бульваре. Там же организаторы устроили стену поздравлений для Холмска, авторы самых оригинальных открыток получали подарки от организаторов. Южно-сахалинский проект "Социальные танцы" от Ксении Карпенюк и студии "Лайм" вышел за пределы областного центра и завлек в ритмы бачаты холмчан. А еще хип-хоп, ча-ча-ча и показательные выступления от клуба "Фуэгос" и других танцевальных партнеров фестиваля.

Самые многочисленные - локации уличного спорта. Здесь организаторы собрали любителей сразу двух олимпийских видов спорта: стритбол и BMX freestyle park. Федерация баскетбола Сахалинской области провела мужской турнир 3*3, а команда Extreme Sakhalin организовала парковые контесты по трюковому самокату и велосипеду BMX. Изюминкой стали выступления приморского гостя из команды Advance team.-

- Я уже второй раз на сахалинских фестивалях, - рассказывает судья соревнований Михаил Бугорков из Владивостока. - В прошлом году был судьей на "Южном стритфесте", сейчас пригласили в Холмск. Отличная атмосфера, виден заряд у местных ребят на самокатах. Прогрессируют быстро - вчера установили фигуры, а сегодня они уже показывают новые трюки. Думаю, холмское экстрим-комьюнити после этого фестиваля сильно оживится.