На территории южно-сахалинской школы заложили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Закладка "Аллеи памяти", посвященной воинам и участникам Великой Отечественной войны, 19 августа прошла на территории общеобразовательной школы №26 Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Эколого-биологический сквер». Реализация данного проекта - это своего рода синергия усилий депутата Сахалинской областной Думы Виталия Гомилевского, известного островного флориста Александры Кудряшовой, учеников и педагогов школы, а также администрации Южно-Сахалинска при поддержке мэра Сергея Надсадина. Участники высадили более 20-ти сосен и берез вдоль ул. Комсомольской.

- Изначальная идея приведения в порядок территории образовательного учреждения, высказанная четыре года назад директором Лирой Спесивцевой, превратилась в шикарный проект. Были выделены средства на дизайн и благоустройство. Сегодня территория школы №26 - образец общественного пространства. Высаженные сегодня деревья станут памятью о бойцах нашей армии, освободивших остров. И то, что аллею высаживаем совместно с ветеранами и школьниками - это и есть связь поколений. Я полностью поддерживаю данную инициативу. Более того, ее мы переносим и на другие школы, которые разрабатывают проекты благоустройства, чтобы их пришкольные территории также стали образцами общественного пространства. Данная работа является частью вклада в преобразования всего областного центра, - сказал мэр Сергей Надсадин.

К реализации проекта подключился депутат Государственной Думы РФ Георгий Карлов:

- Каждое высаженное сегодня дерево - олицетворение наших ветеранов - людей, которые защитили нашу страну, дали нам возможность жить и учиться. Люди, Считаю, что подобная работа должна проводиться не только в учебных заведениях Южно-Сахалинска, но и каждой школе островного региона.

В высадке аллеи приняли участие также ветераны и школьники. Экологическая бригада ухаживает за растениями и зелеными насаждениями, которые произрастают на территории школы.

Одним из почетных гостей акции стал участник Великой Отечественной войны Вячеслав Гаврилов.

- Подобные мероприятия поднимают дух. Они как эликсир: добавляют здоровья. С их проведением мы начинаем понимать, что фраза «никто не забыт, ничто не забыто» - это не только слова. Аллея - это память о наших товарищах, которые ушли от нас, это благодарность воинам от потомков за их подвиг. Это благородное и хорошее дело, - отметил ветеран.