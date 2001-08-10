Дом детского творчества в Южно-Сахалинске проведет 21 августа День открытых дверей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дворец детского (юношеского) творчества Южно-Сахалинска в преддверии нового учебного года приглашает родителей и детей на День открытых дверей. Мероприятие состоится 21 августа в 10.00.
Встреча пройдет на территории учреждения с соблюдением санитарных мер безопасности (наличие защитной маски обязательно).
Можно будет пообщаться с педагогами и администрацией учреждения, ознакомиться с образовательными программами и записать детей на новый учебный год. Для записи необходимо иметь cертификат дополнительного образования.
Департамент образования Южно-Сахалинска напоминает родителям о возможности получить сертификат дополнительного образования и записать ребенка в кружки и секции, в том числе во Дворец детского (юношеского) творчества, через портал персонифицированного дополнительного образования Сахалинской области https://65.pfdo.ru. На портале размещен специальный цифровой сервис "Навигатор". Это единая база данных обо всех программах, которые реализуются в регионе независимо от ведомства (образование, спорт или частные организации).
Всего представлено шесть различных направлений дополнительного образования: социально-гуманитарное, естественно-научное, художественное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое и техническое. На выбор есть объединения и секции как для дошкольников, так и для подростков (по сертификату дополнительное образование доступно для детей от 5 до 18 лет).
Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться и выбрать программу, соответствующую запросу.
Кроме того, для детей, которые пока не выбрали для себя направление дополнительного образования, "Навигатор" предлагает тест-игру для определения образовательных потребностей.
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