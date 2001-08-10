Сахалинские молодогвардейцы продолжают помогать медикам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковские волонтеры при поддержке местного отделения партии "Единая Россия" привезли воду и чайные наборы лаборантам ковидного госпиталя Корсаковской ЦРБ.

На протяжении нескольких месяцев лаборатории региона наблюдают взрывной рост спроса на тестирование ковид 19, огромная нагрузка легла на плечи специалистов, медики работают круглые сутки. Важность оперативного тестирования на ковид понимают все, ведь правильно поставленный диагноз обеспечивает верно назначенное лечение,а так же своевременную изоляцию заболевшего человека.

Сотни тестов в сутки выполняют наши лаборанты, соблюдая временной интервал для оперативного результата, благодаря этой сложной и кропотливой работе, удаётся своевременно направлять заболевших людей на лечение.

- Когда мы пришли в лабораторию с небольшими подарками, медики были немного удивлены, они привыкли, что большое внимание уделяется именно в "красной зоне", где непосредственно находятся заражённые пациенты, - отметил руководитель корсаковского отделения МГЕР Константин Ачмизов. - Оказалось, что лаборатория работает не меньше и конечно с колоссальной нагрузкой.

Второй год ковидный госпиталь на базе Корсаковской ЦРБ принимает сотни пациентов, слаженная работа всего коллектива обеспечивает лечение пациентов с вирусной пневмонией разной степени тяжести, медики уже привыкли к нагрузке. Но все мы можем облегчить их труд, если будем прививаться и носить маски.

- Когда мы оказываем внимание медикам, всегда слышим слова благодарности, эти люди настоящие герои, которые в большинстве сами переболели ковидом и продолжают спасать жизни людей, - подытожила руководитель Сахалинского регионального отделения МГЕР Красильникова Елена. - Мы всё чаще слышим от врачей, что возраст пациентов с тяжёлыми пневмониями сместился к более молодому, при каждой встрече нас предупреждают "берегите себя", а мы говорим "спасибо".