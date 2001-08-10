На Сахалине пройдет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодная акция «Ночь кино» в восьмой раз пройдет на Сахалине. 26 августа в киноконцертных залах и домах культуры, а также на открытых площадках островного региона состоятся показы известных фильмов, рассказали ТИА "Острова" в ГАУК "Кинодосуговое объединение".

В программу «Ночи кино» войдут три самые кассовые картины 2023 года: «Чебурашка» (реж. Дмитрий Дьяченко), «Праведник» (реж. Сергей Урсуляк) и «Вызов» (реж. Клим Шипенко).



Помимо Южно-Сахалинска, киноночь пройдет еще в 18 населенных пунктах области. Участие в акции примут города Анива, Корсаков, Долинск, Холмск, Невельск, Томари, Углегорск, Поронайск, Александровск-Сахалинский, Оха, Курильск, а также пгт и сёла Южно-Курильск, Тымовское, Вахрушев, Гастелло, Леонидово, Забайкалец, Восток.

Открытые площадки с показами фильмов, отобранных для акции, дополнительно организуют в Корсакове и Южно-Курильске.



ГАУК «Кинодосуговое объединение», уже традиционно, является оператором проекта «Ночь кино» в Сахалинской области.

– В этом году впервые к акции присоединится Александровск-Сахалинский. Новый кинозал открылся в декабре 2022-го по программе кинофикации населенных пунктов численностью до 500 тысяч человек, реализуемой в рамках национального проекта «Культура». Теперь увидеть лучшие отечественные фильмы могут еще больше жителей и гостей области, – отметил директор Сахалинского кинодосугового объединения Дмитрий Орлов.

ККЗ «Октябрь» в Южно-Сахалинске станет главной крытой площадкой акции. Гостей ждет зрелищная развлекательная программа: выступления сахалинских артистов, тематическая фотозона и киновикторины. Начало программы в 19:30.

Вход на акцию на всех площадках области бесплатный.

Организаторы акции «Ночь кино» – Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». Организаторы мероприятия в Сахалинской области – министерство культуры и архивного дела Сахалинской области и Сахалинское кинодосуговое объединение.