Вопросы поддержки бизнеса обсудили в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации Южно-Сахалинска состоялось заседание консультативного Совета по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торжественной частью мероприятия стало награждение памятным знаком губернатора Сахалинской области «В честь 75-летия Сахалинской области». Юбилейной награды удостоен директор Сахалинского центра научно-технической информации, член Сахалинской Торгово-промышленной палаты Илья Каверин.

Одной из тем, которая была затронута в ходе заседания, стало оказание имущественной поддержки бизнесу. По результатам конкурсных отборов она будет предоставлена семи предпринимателям и самозанятому гражданину – им в аренду будет предоставлено муниципальное имущество для реализации бизнес-идей в сфере парикмахерских услуг, содержания и ремонта жилищного фонда, организации буфета в здании городской бани и ремонта обуви.

Это одна из мер, которая предоставляется бизнесу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Кроме того, в соответствии с действующими правилами землепользования и застройки на заседании Совета согласовано изменение вида разрешенного использования земельного участка в с. Березняки, включенного в перечень для оказания поддержки.

Напомним, вся информация об имуществе для бизнеса, порядке и условиях предоставления поддержки доступна для ознакомления на официальном сайте администрации города.

С докладом о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках городского округа «Город Южно-Сахалинск» выступил директор департамента экономического развития Павел Павленко.

Он рассказал о работе администрации по поддержке предпринимательства, самозанятости и инвестиционной деятельности, устранению избыточного муниципального регулирования и снижению административных барьеров.

Одним из таких механизмов является участие городского бизнес-сообщества в оценке регулирующего воздействия. Для обсуждения проектов и экспертизы действующих муниципальных правовых актов на официальном сайте администрации города создан специальный раздел, который является основной площадкой публичных консультаций и служит механизмом обратной связи от бизнеса. Участие в оценке регулирующего воздействия также возможно через региональный портал Сахалинской области.

Предприниматели города имеют возможность принять участие в формировании плана экспертизы муниципальных правовых актов на 2023 год. Информация о выявленных положениях, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности принимаются по электронной почте ([email protected]).

В целях расширения доступа бизнеса к механизмам муниципальной поддержки членами Совета одобрены предложения по изменению предельных размеров субсидий: до 2 млн. рублей — на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей, приобретение и доставку зарядных станций для электротранспорта, капитальный ремонт фасадов зданий; до 1 млн. рублей — на приобретение оборудования. Новые условия предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства будут использованы при проведении отборов, начиная с 2023 года, предварительно, пройдя обсуждение с городским бизнес-сообществом в рамках оценки регулирующего воздействия.