Что такое рефинансирование кредита и когда им выгодно пользоваться
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Если говорить простым языком, то рефинансирование ― это получение нового займа для погашения уже имеющегося. Программы рефинансирования пользуются популярностью не только в кризисные времена, но и в случае, если вам пришлось взять кредит на не очень выгодных условиях. Банки постоянно меняют свои предложения, то понижая, то повышая процентные ставки. C помощью рефинансирования есть возможность улучшить имеющиеся условия кредитования: понизить процентную ставку, изменить срок кредитования, сэкономив на переплате процентов.
Когда есть смысл заморачиваться с перекредитованием
Конечно, это выгодно только для крупных кредитов. Например, ипотека или автокредит. Но здесь тоже лучше проконсультироваться с человеком, который разбирается в этой теме. В случае с ипотечным кредитованием на оформление рефинансирования ипотеки придется потратить сумму, которая сэкономила бы больше денег, если бы вы внесли ее как досрочный платеж. То есть предварительно вам нужно посчитать все затраты на получение нужных справок, учесть стоимость оценки, услуг нотариуса, новой страховки и сравнить всё это c выгодой, которую даст вам частичное досрочное погашение в старом банке. Для этого можно воспользоваться любым ипотечным калькулятором. Случаи, в которых рефинансирование действительно выгодно:
- Сильно упала процентная ставка. Точнее, если кредит крупный и разница между новой ставкой составляет хотя бы 0,5%. На большой сумме даже такая незначительная разница даст существенную экономию. Если у вас маленький кредит, то заморачиваться с перекредитованием есть смысл только в случае, когда разница между ставками составляет хотя бы 3%.
- Вы хотите изменить состав созаёмщиков. Это тоже актуально для ипотеки. Если вы брали кредит и в качестве созаёмщиков указывали каких-то родственников, которых хотелось бы вывести из сделки, это возможно провернуть как раз с помощью рефинансирования.
- Есть необходимость продать жилье. Для законной продажи ипотечной квартиры нужно снять обременение первого банка деньгамив торого, a дальше погасить кредит полученными со сделки средствами.
Рефинансирование ― это способ объединить несколько кредитов в один
Так вам будет просто проще контролировать ежемесячные платежи. Не важно, оформлены были кредиты в разных банках или в одном, их можно объединить в один. Но это возможно только в случае, если у вас хорошая кредитная история и нет просрочек по ранее выданным кредитам.
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