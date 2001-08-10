Полис ОСАГО. Кому и зачем нужен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Каждый автовладелец знает: нельзя садиться за руль машины, если на нее не оформлен полис ОСАГО. В случае выявления сотрудниками полиции отсутствия данного документа, водителю назначается штраф. Его размер составляет 500 рублей. Чтобы не переплачивать постоянно, лучше просто купить дешево ОСАГО уже сейчас.

От чего защищает полис ОСАГО

Полис ОСАГО в первую очередь защищает интересы виновной в ДТП стороны. То есть, если вы стали виновником аварии, благодаря имеющейся страховке вам не придется брать на себя материальную ответственность. Выплатой компенсации займется страховая компания, в которой вы приобретали полис.

Если вас интересует оформление данного документа, купить дешево ОСАГО можете на сайте маркетплейса ozon.ru. Процедура заполнения необходимых бумаг занимает всего несколько минут. После подтверждения оплаты полис ОСАГО высылается на электронную почту.

Какие факторы оказывают влияние на стоимость полиса

Стоимость ОСАГО для каждого водителя определяется в индивидуальном порядке. Зависимость идет от следующих факторов:

коэффициента территории. Он рассчитывается по статистике страховых выплат в конкретном регионе. Обычно чем больше машин на дорогах, тем выше вероятность, что кто-то с кем-то столкнется. Следовательно, коэффициент территории больше в густонаселенных городах;

системы тарифа “бонус-малус”. Данный показатель говорит о том, насколько водитель аккуратен за рулем. Если по его вине за последний год не было аварий, то при последующем оформлении ОСАГО коэффициент “бонус-малус” уменьшится. Следовательно, цена на полис упадет;

возраста и стажа вождения водителя. Практика показывает, что молодые и неопытные чаще попадают в ДТП. Поэтому для таких водителей действует повышенный коэффициент на покупку полиса;

мощности двигателя автомобиля. Чем она больше, тем выше цена на оформление полиса. Данный показатель учитывается только в том случае, если страховка оформляется на легковую машину. В случае, когда необходимо приобрести ОСАГО на мопед, фуру или трактор, мощность двигателя не учитывается.

Какие документы подготовить для оформления полиса

Для оформления страховки ОСАГО нужно подготовить такой перечень документов:

Паспорт человека, на чье имя зарегистрирован автомобиль. Водительское удостоверение всех лиц, допущенных к управлению транспортным средством. Свидетельство о регистрации автомобиля. Диагностическая карта ТО. Нужна, если машина выпущена более трех лет назад.

Процедура оформления производится полностью в дистанционном формате. Все, что нужно сделать — внести необходимые данные в онлайн-форму. Расчет стоимости ОСАГО происходит автоматически. Электронный документ при проверке сотрудниками полиции принимается, поэтому печатать ничего не придется.

ОСАГО — обязательный вид страхования автогражданской ответственности. Оформив полис, вы в первую очередь защищаете себя от возмещения ущерба пострадавшей стороне в случае ДТП. Если хотите купить страховку уже сейчас, обратитесь к сайту маркетплейса ozon https://www.ozon.ru/special/osago/. Здесь вы найдете предложения от 10 разных страховых компаний.