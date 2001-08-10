Вывод Ethereum (ETH) на Альфа-Банк: что лучше – обменник или биржа?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ethereum – это вторая по популярности и цене криптовалюта в мире. Её майнят, получают в качестве оплаты за услуги, но часто, для того чтобы ее потратить, безграничных просторов Интернета недостаточно. Тогда возникает вопрос обмена цифрового актива на реальные деньги. Одним из удачных направлений является Эфириум - Альфа-банк. У данного российского банка отлично развита инфраструктура, по всей стране и за пределами есть отделения и банкоматы, интернет-сервис «Альфа-Клик».
Осуществить вывод Ethereum (ETH) на Альфа-Банк помогают онлайн-обменники, которых функционирует множество, в чём можно убедиться, зайдя на www.bestchange.ru/ethereum-to-alfaclick.html. Также процедуру можно осуществить, воспользовавшись криптовалютной биржей. Какой вариант выбрать – решение индивидуальное, т.к. у обоих есть плюсы и минусы. Небольшой обзор основных особенностей поможет определиться со способом вывода.
Вывод Ethereum (ETH) на Альфа-Банк через обменники: плюсы и минусы
Для вывода Ethereum (ETH) на Альфа-Банк большинство пользователей выбирают онлайн-обменники ввиду того, что транзакции через них – это:
- просто;
- быстро;
- удобно;
- понятно;
- конфиденциально;
- безопасно.
Пользование обменным сервисом не усложнено процедурами регистрации, прохождением подтверждения личности. Вывести Эфиры на карту АльфаБанка – дело пары кликов: заполняется заявка на обмен (в неё вносится необходимая для совершения транзакции информация) и оплачивается (для этого нужно будет перевести Эфиры в указанный обменником кошелёк).
Производится обмен за несколько минут, практически мгновенно, но при загруженности системы может пройти некоторое время. Транзакции осуществляются круглосуточно. Риск исключён, если вы обратились в проверенный обменник.
Курс криптовалюты Эфириум (эфир) во всех обменных сервисах отличается, возможно наличие дополнительных комиссий. Поэтому перед обменом рационально сравнить предложения нескольких ресурсов, чтобы сделать всё с максимально возможной выгодой.
Недостатком обменников в сравнении с криптовалютной биржей является только курс. Там можно найти предложение лучше. В остальном у обменных сервисов плюсов больше.
Вывод Ethereum (ETH) на Альфа-Банк через биржу: плюсы и минусы
Небольшой минус в виде курса – это для многих на самом деле важный и решающий момент. На криптовалютной бирже действительно реально заключить сделку выгоднее. Там Ethereum торгуют на лучших условиях, однако нужно:
- найти площадку;
- пройти регистрацию и верификацию;
- разобраться с принципом и рядом нюансов работы;
- завести Эфиры в аккаунт;
- создать ордер и ожидать подходящее встречное предложение;
- вывести полученные в аккаунт деньги от сделки на банковскую карту.
На криптовалютных биржах Эфириумы торгуются дороже, за них можно получить ощутимо больше, однако будет потрачено больше времени, и сама процедура не лишена сложностей.
Не все пользователи также знают, что биржи взимают комиссии за вывод денег, и часто они существенно снижают выгодность сделки. Подбирая площадку, нужно поинтересоваться этим моментом.
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