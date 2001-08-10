Вывод Ethereum (ETH) на Альфа-Банк: что лучше – обменник или биржа?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ethereum – это вторая по популярности и цене криптовалюта в мире. Её майнят, получают в качестве оплаты за услуги, но часто, для того чтобы ее потратить, безграничных просторов Интернета недостаточно. Тогда возникает вопрос обмена цифрового актива на реальные деньги. Одним из удачных направлений является Эфириум - Альфа-банк. У данного российского банка отлично развита инфраструктура, по всей стране и за пределами есть отделения и банкоматы, интернет-сервис «Альфа-Клик».

Осуществить вывод Ethereum (ETH) на Альфа-Банк помогают онлайн-обменники, которых функционирует множество, в чём можно убедиться, зайдя на www.bestchange.ru/ethereum-to-alfaclick.html. Также процедуру можно осуществить, воспользовавшись криптовалютной биржей. Какой вариант выбрать – решение индивидуальное, т.к. у обоих есть плюсы и минусы. Небольшой обзор основных особенностей поможет определиться со способом вывода.

Вывод Ethereum (ETH) на Альфа-Банк через обменники: плюсы и минусы

Для вывода Ethereum (ETH) на Альфа-Банк большинство пользователей выбирают онлайн-обменники ввиду того, что транзакции через них – это:

просто;

быстро;

удобно;

понятно;

конфиденциально;

безопасно.

Пользование обменным сервисом не усложнено процедурами регистрации, прохождением подтверждения личности. Вывести Эфиры на карту АльфаБанка – дело пары кликов: заполняется заявка на обмен (в неё вносится необходимая для совершения транзакции информация) и оплачивается (для этого нужно будет перевести Эфиры в указанный обменником кошелёк).

Производится обмен за несколько минут, практически мгновенно, но при загруженности системы может пройти некоторое время. Транзакции осуществляются круглосуточно. Риск исключён, если вы обратились в проверенный обменник.

Курс криптовалюты Эфириум (эфир) во всех обменных сервисах отличается, возможно наличие дополнительных комиссий. Поэтому перед обменом рационально сравнить предложения нескольких ресурсов, чтобы сделать всё с максимально возможной выгодой.

Недостатком обменников в сравнении с криптовалютной биржей является только курс. Там можно найти предложение лучше. В остальном у обменных сервисов плюсов больше.

Вывод Ethereum (ETH) на Альфа-Банк через биржу: плюсы и минусы

Небольшой минус в виде курса – это для многих на самом деле важный и решающий момент. На криптовалютной бирже действительно реально заключить сделку выгоднее. Там Ethereum торгуют на лучших условиях, однако нужно:

найти площадку;

пройти регистрацию и верификацию;

разобраться с принципом и рядом нюансов работы;

завести Эфиры в аккаунт;

создать ордер и ожидать подходящее встречное предложение;

вывести полученные в аккаунт деньги от сделки на банковскую карту.

На криптовалютных биржах Эфириумы торгуются дороже, за них можно получить ощутимо больше, однако будет потрачено больше времени, и сама процедура не лишена сложностей.

Не все пользователи также знают, что биржи взимают комиссии за вывод денег, и часто они существенно снижают выгодность сделки. Подбирая площадку, нужно поинтересоваться этим моментом.