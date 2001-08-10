Тихоокеанское
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15:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Движение через железнодорожный переезд в Новоалександровске ограничат 4 и 5 июня

Движение через железнодорожный переезд в Новоалександровске ограничат 4 и 5 июня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Временные неудобства ожидают водителей в пригороде Южно-Сахалинска. Движение через железнодорожный переезд в переулке Горького планировочного района Новоалександровск ограничат 4 и 5 июня 2026 года – проезд будут частично перекрывать в дневное время с 9:30 до 16:00.

Как рассказали ТИА «Острова» в службе корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги, ограничения связаны с проведением плановых ремонтных работ на переезде.

Ремонтники займутся восстановлением дорожного полотна в месте пересечения с железнодорожными путями. Дальневосточная железная дорога призывает водителей заранее учитывать эту информацию при планировании поездок через Новоалександровск в указанные дни. Сотрудники компании рекомендуют выбирать альтернативные маршруты объезда, чтобы избежать простоев.

Организаторы работ просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам. Частичное перекрытие переезда коснется только дневных часов 4 и 5 июня 2026 года. К вечеру каждого из этих дней специалисты восстановят штатный режим движения транспорта.

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