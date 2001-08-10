Тихоокеанское
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11:50, | Новости спорта Сахалина и Курил

На Сахалине прошел фестиваль по русской борьбе

На Сахалине прошел фестиваль по русской борьбе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль по русской борьбе среди юношей и молодёжи состоялся в «Центре единоборств». Мероприятие организовано в рамках грантового проекта правительства Сахалинской области «Русская борьба - сохраним культурный код русского народа», рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорта.

Состязания собрали 45 участников в составе команд Политехнического колледжа СахГУ, «СК «Восход», СШ «Флагман» из Корсакова, а также сёл Чапаево и Сокол.

Соревнования впервые включали три дисциплины – «На опоясках», «Слада» и «Волчья борьба».

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