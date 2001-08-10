За уклонение от исправительных работ суд отправил сахалинку в колонию-поселение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмский городской суд отправил местную жительницу в колонию-поселение – она уклонялась от исправительных работ без уважительных причин. Женщина не являлась в уголовно-исполнительную инспекцию, хотя ранее суд назначил ей наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов из зарплаты в доход государства. Суд согласился с доводами прокуратуры и заменил исправительные работы на реальное лишение свободы сроком на 3 месяца.

Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, суд рассмотрел представление филиала по Холмскому району ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Сахалинской области». Представитель прокуратуры участвовал в заседании. Ранее приговор Холмского городского суда признал женщину виновной по части 1 статьи 157 УК РФ – за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если родитель совершил это деяние неоднократно.

Осуждённая нарушила порядок и условия отбывания наказания. Она проигнорировала предупреждение о возможной замене исправительных работ более строгим видом наказания и не сделала должных выводов. Суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции и направил женщину в колонию-поселение. Решение суда уже вступило в законную силу.