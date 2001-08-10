Водитель-мигрант без прав предстанет перед судом за гибель трех человек на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следствие завершило расследование смертельного ДТП на трассе Южно-Сахалинск – Холмск – в аварии погибли три человека. Суд рассмотрит уголовное дело 40-летнего гражданина Узбекистана, который не имел водительских прав, управлял технически неисправным грузовиком и выехал на встречную полосу.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, обвиняемый работал водителем и нарушил Правила дорожного движения, что по неосторожности повлекло смерть более двух лиц.

Трагедия произошла 8 октября 2025 года в вечернее время. Обвиняемый находился за рулем неисправного грузового бортового автомобиля и двигался по автодороге вне населенного пункта – в пределах Холмского муниципального округа Сахалинской области. Водитель не имел права управления транспортными средствами, но при этом осуществлял трудовую деятельность в качестве водителя.

На 55-м километре 800 метрах трассы, двигаясь в северном направлении, мужчина не обеспечил безопасную скорость и не учел дорожные условия. Он утратил контроль над машиной, допустил занос грузовика и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, который двигался в попутном направлении. В микроавтобусе находились пассажиры.

В результате столкновения водитель микроавтобуса и два его пассажира получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Все трое скончались на месте ДТП. Сейчас следствие завершило расследование, сотрудники полиции собрали доказательную базу в полном объеме. Уголовное дело передадут в суд для рассмотрения по существу.