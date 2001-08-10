Сахалинца будут судить за украденный подарочный набор с виски

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция раскрыла кражу подарочного набора с виски стоимостью 19 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов установили 35-летнего ранее судимого местного жителя, который похитил товар из специализированного алкогольного магазина и впоследствии продал его неизвестным лицам.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе регионального управления МВД, подозреваемый пришел в торговую точку с заранее приготовленным пакетом. Мужчина прошел по торговому залу, присмотрел подарочный набор с бутылкой виски внутри и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, взял товар с витрины. Злоумышленник спрятал похищенное в свой пакет и покинул магазин.

Сумма ущерба составила 19 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело в отношении подозреваемого по части 1 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Следователь избрал мужчине меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.