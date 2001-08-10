Сахалинец угнал велосипед от торгового центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

29-летний мужчина проходил мимо здания торгового центра и обратил внимание на велосипед, который находился у лестницы и не был зафиксирован противоугонной системой. Недолго думая, он убедился, что за ним никто не наблюдает и похитил чужое имущество, а спустя некоторое время оставил велосипед в одном из дворов города.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, сумма ущерба от кражи составила 40 800 рублей. Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении подозреваемого следователи избрали меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении.