Сахалинка на BMW спровоцировала аварию и скрылась

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июня 2026 года в 15 часов 26 минут на 19 километре автодороги Южно-Сахалинск – Оха – 52-летняя водитель автомобиля BMW при совершении обгона не убедилась в безопасности маневра. Женщина создала помеху автомобилю Lexus, водитель которого – 30-летняя женщина – во избежание столкновения повернула налево, совершила наезд на дорожное ограждение, съехала в кювет и допустила опрокидывание автомобиля. Водитель BMW скрылась с места происшествия.

Как рассказали ТИА «Острова» областной Госавтоинспекции, в результате ДТП 30-летняя водитель Lexus получила травмы различной степени тяжести. При этом сама пострадавшая не имела права на управление транспортным средством.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.