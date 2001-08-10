Росгвардия Сахалинской области изъяла 28 единиц оружия за неделю

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Сахалинской области провели за минувшую неделю 98 проверок мест хранения гражданского и служебного оружия – всего из оборота временно изъяли и поместили на хранение 28 единиц.

В Корсакове за нарушение сроков перерегистрации оружия правоохранители привлекли к административной ответственности местного жителя и изъяли у него гладкоствольное ружье и травматический пистолет. Просроченное медицинское освидетельствование владельцев оружия в Южно-Сахалинске, Тымовском, Охе и Ногликах стало основанием для изъятия 17 единиц огнестрельного оружия, включая охотничий карабин с нарезным стволом.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе управления Росгвардии по Сахалинской области, сотрудники ведомства изъяли 8 гладкоствольных ружей и травматический пистолет у жителей Охи и Поронайска, которых подозревают в совершении умышленных преступлений. Пять жителей области добровольно сдали в ведомство 5 ружей и 110 патронов. За минувшую неделю в региональное управление Росгвардии по вопросам оборота оружия и частной охранной деятельности поступило 206 заявлений от граждан и организаций, сотрудники рассмотрели и приняли решение по 196 обращениям.

Управление Росгвардии по Сахалинской области информирует граждан об изменении адреса приема в подразделении лицензионно-разрешительной работы по Долинскому району – теперь прием осуществляется по адресу: город Долинск, улица Владивостокская, дом 20. Телефон для справок и записи: 8 (4242) 55-67-06. Более подробную информацию о графике работы и контактах территориальных подразделений лицензионно-разрешительной работы можно получить на официальном сайте регионального управления Росгвардии.