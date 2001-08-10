На Курилах ИП самовольно подключился к коммунальным сетям

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военная прокуратура гарнизона Горячие Ключи вскрыла хищение коммунальных ресурсов на сумму около 1,7 млн рублей и пресекла незаконное потребление тепла и электричества на объекте Министерства обороны Российской Федерации.

Поводом для вмешательства надзорного ведомства стали результаты проверки – в одной из воинских частей индивидуальный предприниматель самовольно подключила к сетям оборудование для розничной торговли. Предприниматель действовала без договора и приборов учета.

Как рассказали ТИА «Острова» в военной прокуратуре гарнизона, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о возмещении ущерба. Сумма незаконного потребления коммунальных ресурсов составила около 1,7 млн рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Военный прокурор гарнизона добился от предпринимателя возмещения всей суммы ущерба – около 1,7 млн рублей – в полном объеме. Само оборудование для розничной торговли суд конфисковал и обратил в доход государства.