Более 180 нарушений ПДД пресечено на Сахалине за минувшие сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки, 26 февраля, на дорогах Сахалинской области удалось избежать дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. При этом в ходе профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции выявили значительное количество нарушений правил дорожного движения.
Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию, всего за минувший день было пресечено 180 фактов несоблюдения ПДД. Особое внимание правоохранители уделяли пресечению нетрезвого вождения: от управления транспортными средствами отстранены четыре водителя, находившиеся в состоянии опьянения.
Кроме того, в списке нарушителей оказались 15 автомобилистов, которые либо вовсе не имели водительских прав, либо были их лишены по решению суда. В отношении них также составлены административные материалы.
В списке привлеченных к ответственности — водитель, выехавший на встречную полосу, и два автолюбителя, проигнорировавших требования дорожных знаков и правила стоянки. Традиционно большое количество нарушений связано с техническим состоянием автомобилей: 29 водителей привлечены за использование тонировки на стеклах. Не остались без внимания и пешеходы — двое из них нарушили правила перехода проезжей части.
В пресс-службе ведомства также отметили, что 32 водителя попали в поле зрения инспекторов за несвоевременную оплату ранее выписанных штрафов. Восемь автомобилей, владельцы которых грубо нарушили закон, задержаны и помещены на специализированную стоянку.
Всего же, с учетом автоматических средств контроля, стационарными комплексами фото- и видеофиксации за минувший вторник было зарегистрировано 2233 нарушения правил дорожного движения.
