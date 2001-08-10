Более 1200 нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине за минувшие сутки удалось избежать дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, однако статистика нарушений ПДД остаётся тревожной. Сотрудники Госавтоинспекции региона в ходе профилактических рейдов пресекли 155 административных правонарушений, а комплексы автоматической фиксации зарегистрировали ещё 1217 случаев несоблюдения правил.
Наиболее серьёзные преступления связаны с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии и без соответствующего права. Инспекторы задержали и отстранили от управления пять водителей в состоянии опьянения. Ещё 19 человек попались за рулём, не имея водительского удостоверения либо будучи лишёнными его по суду. Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УГИБДД, четверых из этих водителей отправили на штрафстоянку вместе с их автомобилями.
Сотрудники ГИБДД также привлекли к административной ответственности водителей за целый ряд других нарушений. В их числе — управление незарегистрированными машинами, езда с тонированными стёклами, игнорирование правил перевозки детей и эксплуатация технически неисправного транспорта. Отдельные протоколы составили на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, и на водителя, не уступившего ему преимущество. Помимо этого, полицейские оформили два административных материала за неуплату штрафов в установленный срок.
Подавляющее большинство нарушений, а именно 1217 случаев, зафиксировали стационарные комплексы фото- и видеофиксации. Эти данные свидетельствуют о системном несоблюдении правил дорожного движения, что требует продолжения активной профилактической работы со стороны правоохранителей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
14:22 30 Января Сахалинцам не рекомендуют выходить на припай из-за угрозы торошения льда
12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
Выбор редакции
- 09:03 Вчера На Сахалине стартовали открытые показы документальных фильмов о героях региона
- 15:49 4 Февраля Сахалинцам покажут нивхский свадебный обряд
- 10:27 4 Февраля Более 6,5 тысяч женщин в Сахалинской области воспользовались родовыми сертификатами в 2025 году
- 08:21 3 Февраля На Сахалине прошла встреча, приуроченная ко Дню памяти Пушкина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?