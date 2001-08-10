Более 1200 нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине за минувшие сутки удалось избежать дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, однако статистика нарушений ПДД остаётся тревожной. Сотрудники Госавтоинспекции региона в ходе профилактических рейдов пресекли 155 административных правонарушений, а комплексы автоматической фиксации зарегистрировали ещё 1217 случаев несоблюдения правил.

Наиболее серьёзные преступления связаны с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии и без соответствующего права. Инспекторы задержали и отстранили от управления пять водителей в состоянии опьянения. Ещё 19 человек попались за рулём, не имея водительского удостоверения либо будучи лишёнными его по суду. Как сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УГИБДД, четверых из этих водителей отправили на штрафстоянку вместе с их автомобилями.

Сотрудники ГИБДД также привлекли к административной ответственности водителей за целый ряд других нарушений. В их числе — управление незарегистрированными машинами, езда с тонированными стёклами, игнорирование правил перевозки детей и эксплуатация технически неисправного транспорта. Отдельные протоколы составили на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, и на водителя, не уступившего ему преимущество. Помимо этого, полицейские оформили два административных материала за неуплату штрафов в установленный срок.

Подавляющее большинство нарушений, а именно 1217 случаев, зафиксировали стационарные комплексы фото- и видеофиксации. Эти данные свидетельствуют о системном несоблюдении правил дорожного движения, что требует продолжения активной профилактической работы со стороны правоохранителей.