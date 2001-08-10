Почти 160 сахалинцев старшего возраста нашли работу при поддержке Кадрового центра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2026 года при поддержке Кадрового центра Сахалинской области работу нашли 159 жителей старшего возраста. Среди них — 71 пенсионер и 88 граждан предпенсионного возраста.

Для сравнения: за аналогичный период прошлого года были трудоустроены 64 пенсионера и 56 предпенсионеров. Самая заметная динамика — среди граждан предпенсионного возраста: показатель вырос более чем на 57%.

Сахалинцы и курильчане старшего возраста устроились рабочими по благоустройству населенных пунктов, охранниками, продавцами-кассирами, водителями, бухгалтерами, поварами, обработчиками рыбы и младшими воспитателями.

Отдельное направление поддержки — профессиональное обучение. Среди востребованных направлений — охранник, сиделка, оператор беспилотных авиационных систем, специалист по закупкам, специалист по работе с системами искусственного интеллекта, программист и электрогазосварщик.

«С начала года за помощью в поиске работы обратились 158 пенсионеров и 237 граждан предпенсионного возраста. Мы видим, что люди старшего возраста готовы не только искать работу, но и учиться: на профессиональное обучение уже направлены 43 человека, в том числе восемь — по нацпроекту “Кадры”. Наша задача — помочь каждому выбрать реалистичный маршрут: подходящую вакансию, обучение или смену профессионального направления», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.

Обучение уже завершили десять человек, трое из них трудоустроились.

Получить помощь в поиске работы, профориентации, обучении или подготовке к собеседованию можно в любом филиале регионального Кадрового центра.