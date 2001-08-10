Юным туристам Сахалина рассказали, как защищаться от медведей и клещей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Юные воспитанники пришкольного лагеря Восточной гимназии посетили информационный урок «Всё своё ношу с собой» в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова. Лекцию приурочили ко Всемирному дню окружающей среды – ребята не только изучили живописные локации Сахалина, но и получили практические навыки безопасного поведения в дикой природе. Особый интерес у школьников вызвала возможность прикоснуться к редким экспонатам, включая пятикилограммового аммонита.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, встреча состоялась 3 июня в рамках летней площадки «Библиотека на открытом воздухе». Сотрудники библиотеки познакомили гостей с доступными для туристов местами: горнолыжным комплексом «Горный воздух», пиком Чехова, Янтарным пляжем и Аргиллитовым карьером. Опытный турист Ярослав Заровный предоставил для занятия уникальный экспонат – пятикилограммовый аммонит из Аргиллитового карьера. Кроме того, дети увидели образцы янтаря разных фракций и артефакты довоенного периода, которые нашли на побережье.
Практическую часть занятия провёл специалист библиотеки Виктор Старовойтов. Он наглядно показал принципы правильной укладки рюкзака: спальник отправляется на дно, тяжёлые предметы ложатся в центр, а необходимые вещи располагаются сверху. Лектор уделил особое внимание профилактике опасных ситуаций. Туристам объяснили, как избежать встречи с медведем (заранее обозначать своё присутствие), как действовать при встрече с хищником (сохранять спокойствие, не бежать). Участники узнали о защите от клещей: им порекомендовали закрытую светлую одежду, регулярные осмотры и вакцинацию. Также специалист научил детей распознавать опасные растения, в частности борщевик Сосновского.
В завершение встречи юные туристы получили памятку: соблюдать водный баланс, не оставлять костры, двигаться колонной и уносить с собой все отходы, включая биоразлагаемые.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:12 Сегодня Из аэровокзала Южно-Сахалинска за 20 минут эвакуировали порядка 400 человек
09:10 Сегодня Сегодня утром на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске горел автомобиль
09:26 Сегодня Следователи устанавливают причины смерти мужчины в Анивском районе
09:47 Сегодня За сутки на Сахалине стационарные камеры зафиксировали 2355 нарушений ПДД
17:29 28 Мая На Сахалинскую область надвигается мощный циклон
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
15:23 28 Мая Аэровокзал "Южно-Сахалинск" запустил ознакомительный маршрут для туристических экспертов из Китая
09:58 29 Мая На Сахалине полицейские задержали наркокурьера с 43 граммами мефедрона
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 14:12 Сегодня Известный путешественник из Гонконга проведет встречу в краеведческом музее Сахалина
- 10:39 Сегодня Сахалинец Игорь Ким завоевал серебро на чемпионате России по тхэквондо
- 12:34 Вчера Ассоциация музеев Сахалинской области запускает юбилейный фестиваль "Музеи в XXI веке"
- 11:57 1 Июня Островитянам представят обновлённую книгу о маяках Сахалина и Курил
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?