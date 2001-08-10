Юным туристам Сахалина рассказали, как защищаться от медведей и клещей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Юные воспитанники пришкольного лагеря Восточной гимназии посетили информационный урок «Всё своё ношу с собой» в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова. Лекцию приурочили ко Всемирному дню окружающей среды – ребята не только изучили живописные локации Сахалина, но и получили практические навыки безопасного поведения в дикой природе. Особый интерес у школьников вызвала возможность прикоснуться к редким экспонатам, включая пятикилограммового аммонита.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, встреча состоялась 3 июня в рамках летней площадки «Библиотека на открытом воздухе». Сотрудники библиотеки познакомили гостей с доступными для туристов местами: горнолыжным комплексом «Горный воздух», пиком Чехова, Янтарным пляжем и Аргиллитовым карьером. Опытный турист Ярослав Заровный предоставил для занятия уникальный экспонат – пятикилограммовый аммонит из Аргиллитового карьера. Кроме того, дети увидели образцы янтаря разных фракций и артефакты довоенного периода, которые нашли на побережье.

Практическую часть занятия провёл специалист библиотеки Виктор Старовойтов. Он наглядно показал принципы правильной укладки рюкзака: спальник отправляется на дно, тяжёлые предметы ложатся в центр, а необходимые вещи располагаются сверху. Лектор уделил особое внимание профилактике опасных ситуаций. Туристам объяснили, как избежать встречи с медведем (заранее обозначать своё присутствие), как действовать при встрече с хищником (сохранять спокойствие, не бежать). Участники узнали о защите от клещей: им порекомендовали закрытую светлую одежду, регулярные осмотры и вакцинацию. Также специалист научил детей распознавать опасные растения, в частности борщевик Сосновского.

В завершение встречи юные туристы получили памятку: соблюдать водный баланс, не оставлять костры, двигаться колонной и уносить с собой все отходы, включая биоразлагаемые.