Мерч как эмоциональная связь: зачем бренды открывают магазины корпоративной "сувенирки"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Банки и крупные бренды всё чаще превращают корпоративный мерч в самостоятельный продукт, открывая офлайн-корнеры и полноценные онлайн-витрины. Цель таких проектов - не столько прямые продажи, сколько укрепление эмоциональной связи с аудиторией, повышение узнаваемости имиджевых кампаний и создание сообщества вокруг бренда. Ограниченные тиражи и отсылки к актуальной культурной повестке позволяют быстро формировать ажиотажный спрос: успешные дропы раскупаются за часы и становятся инфоповодом, который кратно усиливает охват основной рекламной кампании. При этом финансовая отдача от мерча, как правило, не является ключевым KPI, а сам проект оценивается через призму вовлечённости клиентов и вирусного распространения в соцсетях.
Одним из последних примеров такого подхода стал ВТБ. В преддверии ПМЭФ-26 банк запустил онлайн-магазин и открыл корнер с лимитированной коллекцией мерча в башне «Евразия» в Москва-Сити, следует из сообщения пресс-службы. Проект стал частью новой имиджевой кампании «Классика вдохновляет», которая стартовала в мае 2026 года и связывает вечные ценности русской литературы с позиционированием «ВТБ - это классика».
В линейку вошли предметы одежды и аксессуары, декорированные принтами и цитатами из произведений русских классиков. Среди товаров - свитшоты, худи, футболки в чёрном и белом цветах, шопперы, лампы для чтения, ежедневники, закладки, бутылки для воды, керамические стаканы и ленты для пропусков. На футболки и худи нанесены строки: «Где нет любви, там нет веселий» (Пушкин), «Виновник вдохновенья» (Цветаева) и «Гений чистой красоты» (Пушкин). Лампа для чтения сопровождается фразой «Светить всегда, светить везде» (Маяковский), а на бутылке для воды размещена цитата Достоевского о «жажде жизни». В июне появится детский ассортимент - футболки, свитшоты и карандаши со стикерпаком.
Одновременно банк презентовал дебетовые карт из лимитированной коллекции «Классика вдохновляет» с авторским дизайном.
«В моменты поиска важных решений или масштабных вызовов многие обращаются к классике. Мы видим в ней опору и источник смыслов, что и постарались отразить в дизайне капсулы. Мерч стал логичным продолжением кампании, - пояснили в пресс-службе ВТБ. - Мы более 20 лет поддерживаем культурные инициативы и стремимся не просто финансировать проекты, но и помогать переосмысливать наследие, делая его частью повседневной жизни».
По оценке опрошенных бренд-стратегов, корнеры с мерчем для банков сегодня - один из наиболее наглядных инструментов построения lifestyle-бренда. Если раньше корпоративная сувенирная продукция воспринималась как раздаточный материал, то лимитированные коллекции с отсылками к искусству, литературе или актуальной моде становятся самостоятельным имиджевым продуктом.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
11:12 Сегодня Из аэровокзала Южно-Сахалинска за 20 минут эвакуировали порядка 400 человек
09:10 Сегодня Сегодня утром на улице Железнодорожной в Южно-Сахалинске горел автомобиль
09:26 Сегодня Следователи устанавливают причины смерти мужчины в Анивском районе
09:47 Сегодня За сутки на Сахалине стационарные камеры зафиксировали 2355 нарушений ПДД
17:29 28 Мая На Сахалинскую область надвигается мощный циклон
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
15:23 28 Мая Аэровокзал "Южно-Сахалинск" запустил ознакомительный маршрут для туристических экспертов из Китая
09:58 29 Мая На Сахалине полицейские задержали наркокурьера с 43 граммами мефедрона
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
16:38 22 Мая Жителей Сахалина пригласили на массовую прогулку в рамках акции "Чистый воздух"
16:12 21 Мая В Сахалинской области завершен капитальный ремонт 37 домов
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 14:12 Сегодня Известный путешественник из Гонконга проведет встречу в краеведческом музее Сахалина
- 10:39 Сегодня Сахалинец Игорь Ким завоевал серебро на чемпионате России по тхэквондо
- 12:34 Вчера Ассоциация музеев Сахалинской области запускает юбилейный фестиваль "Музеи в XXI веке"
- 11:57 1 Июня Островитянам представят обновлённую книгу о маяках Сахалина и Курил
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?