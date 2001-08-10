Сахалинская областная библиотека провела квиз о здоровье для десятиклассников

Главная библиотека Сахалина провела 7 апреля познавательный квиз «Стиль жизни – здоровье!», приуроченный ко Всемирному дню здоровья. Участниками интеллектуальной игры стали учащиеся 10 класса школы № 5, которые в увлекательной форме обсудили принципы правильного питания, пользу регулярной физической активности и значение полноценного сна для организма.

В ходе мероприятия школьники отвечали на вопросы о витаминах и здоровом образе жизни. Ребята вспоминали, какой витамин вырабатывается в коже человека под воздействием солнечных лучей, какой витамин помогает усваивать железо и укрепляет иммунитет, а какой называют «витамином красоты» за пользу для кожи, волос и ногтей. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, также участники квиза выясняли, правда ли, что на Сахалине из-за влажного морского воздуха аллергия на пыльцу встречается реже, чем в материковых регионах России. Игровой формат помог подросткам проверить свои знания, закрепить полезные привычки и задуматься о бережном отношении к организму с ранних лет.

Для гостей мероприятия библиотека также организовала тематическую книжную выставку, посвящённую спорту, здоровому образу жизни и профилактике заболеваний. Все представленные издания доступны в фонде абонемента — читатели могут взять их для домашнего чтения. Библиотека продолжает развивать интерактивные форматы работы с молодёжью, сочетая образовательный контент с элементами игры.