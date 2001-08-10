09:32, Вчера | Разнообразные статьи на актуальные темы
Накопительный счёт в OZON Bank: преимущества открытия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Накопительный счет – это отдельный счет в OZON Банке, на минимальный остаток которого ежемесячно начисляются проценты. Открыть его можно при наличии банковской карты OZON. Для этого необходимо:
- Зайти в свой личный кабинет в банке Ozon.
- Нажать на виртуальную клавишу – «Новый счёт».
- Кликнуть по накопительному счету.
- Посетить пункта выдачи заказов с паспортом РФ для идентификации.
- Пополнить накопительный счет.
Ежегодная процентная ставка составляет 9% на минимальный остаток. Начисление процентов осуществляется ежемесячно. В случае закрытия накопительного счета непосредственно до расчетного дня проценты за этот расчетный период не начисляются.
Способы пополнения счета
Сначала необходимо открыть личный кабинет в банке Ozon и кликнуть по надписи: «Накопительный счёт», а затем – «Пополнить». Так происходит пополнение счета в приложении. Также можно воспользоваться системой быстрых платежей, переводом по реквизитам. Пополнить счет можно даже деньгами с карты другого банка, причем без оплаты комиссионных сборов.
Как вывести деньги
Чтобы вывести деньги, необходимо зайти на страницу накопительного счета и нажать на виртуальную клавишу «Перевести». Сначала средства поступают на Ozon Карту. Дальше их можно перевести на карту другого банка без комиссионных сборов. Более подробную информацию о накопительных счетах можно получить на сайте OZON банка, перейдя по ссылке https://finance.ozon.ru/promo/savings/landing.
Страхование средств
Не менее важным основанием быть клиентом Ozon Банка является безопасность хранения денежных средств. Они страхуются так же, как и счета. Другим привлекательным фактором является страхование процентов накопительного счета. Ozon Банк является участником системы принудительного страхования вкладов.
В чем выгода открытия накопительного счета
Преимущественные особенности накопительного счета:
- отсутствие ограничений размеров денежных средств при пополнении;
- открытие счета и обслуживание бесплатное;
- возможность хранения любого количества денежных средств на протяжении неограниченного времени;
- вывод денег по первому запросу;
- возможность открытия пяти накопительных счетов.
Как эффективно использовать счет
Основные секреты:
- постоянное пополнение накопительного счета на платформе Ozon является эффективным способом увеличить свои накопления и получить больше возможностей для покупок;
- использование специальных акций и предложений поможет вам получить дополнительные бонусы и скидки при использовании накопительного счета;
- чтобы быть в курсе всех акций и специальных предложений, связанных с использованием накопительного счета, регулярно следите за новостями и уведомлениями от Ozon;
- контролируйте баланс счета, чтобы знать, сколько средств у вас доступно для покупок, и используйте накопленные средства для покупки нужных товаров на Ozon, чтобы получить удовольствие от экономии и выгодных покупок.
Воспользуйтесь выгодным предложением от маркетплейса, которое научит вас экономить.
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