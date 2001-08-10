Накопительный счёт в OZON Bank: преимущества открытия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накопительный счет – это отдельный счет в OZON Банке, на минимальный остаток которого ежемесячно начисляются проценты. Открыть его можно при наличии банковской карты OZON. Для этого необходимо:

Зайти в свой личный кабинет в банке Ozon. Нажать на виртуальную клавишу – «Новый счёт». Кликнуть по накопительному счету. Посетить пункта выдачи заказов с паспортом РФ для идентификации. Пополнить накопительный счет.

Ежегодная процентная ставка составляет 9% на минимальный остаток. Начисление процентов осуществляется ежемесячно. В случае закрытия накопительного счета непосредственно до расчетного дня проценты за этот расчетный период не начисляются.

Способы пополнения счета

Сначала необходимо открыть личный кабинет в банке Ozon и кликнуть по надписи: «Накопительный счёт», а затем – «Пополнить». Так происходит пополнение счета в приложении. Также можно воспользоваться системой быстрых платежей, переводом по реквизитам. Пополнить счет можно даже деньгами с карты другого банка, причем без оплаты комиссионных сборов.

Как вывести деньги

Чтобы вывести деньги, необходимо зайти на страницу накопительного счета и нажать на виртуальную клавишу «Перевести». Сначала средства поступают на Ozon Карту. Дальше их можно перевести на карту другого банка без комиссионных сборов. Более подробную информацию о накопительных счетах можно получить на сайте OZON банка, перейдя по ссылке https://finance.ozon.ru/promo/savings/landing.

Страхование средств

Не менее важным основанием быть клиентом Ozon Банка является безопасность хранения денежных средств. Они страхуются так же, как и счета. Другим привлекательным фактором является страхование процентов накопительного счета. Ozon Банк является участником системы принудительного страхования вкладов.

В чем выгода открытия накопительного счета

Преимущественные особенности накопительного счета:

отсутствие ограничений размеров денежных средств при пополнении;

открытие счета и обслуживание бесплатное;

возможность хранения любого количества денежных средств на протяжении неограниченного времени;

вывод денег по первому запросу;

возможность открытия пяти накопительных счетов.

Как эффективно использовать счет

Основные секреты:

постоянное пополнение накопительного счета на платформе Ozon является эффективным способом увеличить свои накопления и получить больше возможностей для покупок;

использование специальных акций и предложений поможет вам получить дополнительные бонусы и скидки при использовании накопительного счета;

чтобы быть в курсе всех акций и специальных предложений, связанных с использованием накопительного счета, регулярно следите за новостями и уведомлениями от Ozon;

контролируйте баланс счета, чтобы знать, сколько средств у вас доступно для покупок, и используйте накопленные средства для покупки нужных товаров на Ozon, чтобы получить удовольствие от экономии и выгодных покупок.

Воспользуйтесь выгодным предложением от маркетплейса, которое научит вас экономить.