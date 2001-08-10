Как психологически настроиться на вождение автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

“Я не готов(а) водить машину”. Почти половина начинающих автолюбителей сталкиваются с неуверенностью перед самостоятельной ездой. И это не удивительно, ведь рядом уже нет опытного инструктора, который может помочь в трудной ситуации. Расскажем, откуда берется страх и как с ним справиться.

Отчего возникает неуверенность

Обычно неуверенность рождается из сочетания факторов, усиливающих друг друга. О причинах излишнего волнения мы узнали от Александра, инструктора автошколы “Мегаполис” https://megapolis-car.ru/. Эта школа помогла сотням робких новичков превратиться в уверенных водителей, которым покорились и механика, и автомат.

Часто причиной страха становится психологическое давление. К примеру, друзья или родственники могут внушать мысль о смертельной опасности автомобиля, зачитывать статистику ДТП или рассказывать о собственном неудачном опыте. А могут просто вскользь пробросить “Да ладно, какой из тебя водитель”. Этого может быть достаточно, чтобы новичок усомнился в себе;

На втором месте оказывается низкий уровень подготовки. Сложно быть уверенным, если понимаешь, что не помнишь ПДД и не научился выполнять элементарные маневры;

Похожий эффект рождается из страха внезапной поломки. Сломаться может любая машина, что делать в таких случаях – для многих загадка;

Негативный опыт способен отлучить от руля и новичков, и опытных автомобилистов. Каждый по-разному переживает участие в дорожно-транспортном происшествии. При этом человек необязательно должен становиться виновником ДТП, достаточно стать свидетелем травмирующего события;

Пугают новичков и другие водители. Внутренняя неуверенность заставляет думать, что все вокруг только и ждут, когда будет совершена досадная ошибка, чтобы выразить недовольство, проучить или наказать.

Что делать

Бороться с неуверенностью нужно быстро. Время играет против новичков: пока они медлят, знания и навыки, полученные в автошколе, постепенно стираются из памяти. Вот что советует делать Александр:

Определите причину и составьте четкий план действий. В противном случае попытки изменить ситуацию не приведут к нужному результату;

Избавьтесь от токсичных людей или постарайтесь реже обсуждать свой водительский опыт;

Если вы понимаете, что просто не доучили правила дорожного движения, недостаточно освоили ключевые маневры или уже утратили часть знаний и навыков, попробуйте восстановить их самостоятельно или обратитесь за помощью к профессионалам. Автошкола “Мегаполис” предлагает ускоренный курс по восстановлению навыков для начинающих и опытных водителей;

Помните, что без ремонта не обходится ни одно авто. Регулярно проводите плановые ТО и не затягивайте с заменой расходников. Перед поездками тщательно осматривайте машину, возите с собой запаску, трос, домкрат и знак аварийной остановки;

Если вы не можете оправиться от потрясения, связанного с ДТП, посетите психотерапевта. Чаще всего самолечение оказывается крайне неэффективным: если бы вы могли справиться с проблемой, то уже сделали бы это;

Если вас пугают другие водители, первое время не ездите по городу в часы большого скопления машин. Сначала освойте простые и короткие маршруты, а уже потом выезжайте на многополосные дороги или скоростные трассы.

Вождение машины, как и любой другой навык, требует регулярности. Гораздо эффективнее каждый день тренироваться по 10-15 минут, чем изнурять себя двухчасовой поездкой раз в неделю. Желаем уверенности за рулем и удачи на дорогах.