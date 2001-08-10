Как психологически настроиться на вождение автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
“Я не готов(а) водить машину”. Почти половина начинающих автолюбителей сталкиваются с неуверенностью перед самостоятельной ездой. И это не удивительно, ведь рядом уже нет опытного инструктора, который может помочь в трудной ситуации. Расскажем, откуда берется страх и как с ним справиться.
Отчего возникает неуверенность
Обычно неуверенность рождается из сочетания факторов, усиливающих друг друга. О причинах излишнего волнения мы узнали от Александра, инструктора автошколы “Мегаполис” https://megapolis-car.ru/. Эта школа помогла сотням робких новичков превратиться в уверенных водителей, которым покорились и механика, и автомат.
- Часто причиной страха становится психологическое давление. К примеру, друзья или родственники могут внушать мысль о смертельной опасности автомобиля, зачитывать статистику ДТП или рассказывать о собственном неудачном опыте. А могут просто вскользь пробросить “Да ладно, какой из тебя водитель”. Этого может быть достаточно, чтобы новичок усомнился в себе;
- На втором месте оказывается низкий уровень подготовки. Сложно быть уверенным, если понимаешь, что не помнишь ПДД и не научился выполнять элементарные маневры;
- Похожий эффект рождается из страха внезапной поломки. Сломаться может любая машина, что делать в таких случаях – для многих загадка;
- Негативный опыт способен отлучить от руля и новичков, и опытных автомобилистов. Каждый по-разному переживает участие в дорожно-транспортном происшествии. При этом человек необязательно должен становиться виновником ДТП, достаточно стать свидетелем травмирующего события;
- Пугают новичков и другие водители. Внутренняя неуверенность заставляет думать, что все вокруг только и ждут, когда будет совершена досадная ошибка, чтобы выразить недовольство, проучить или наказать.
Что делать
Бороться с неуверенностью нужно быстро. Время играет против новичков: пока они медлят, знания и навыки, полученные в автошколе, постепенно стираются из памяти. Вот что советует делать Александр:
- Определите причину и составьте четкий план действий. В противном случае попытки изменить ситуацию не приведут к нужному результату;
- Избавьтесь от токсичных людей или постарайтесь реже обсуждать свой водительский опыт;
- Если вы понимаете, что просто не доучили правила дорожного движения, недостаточно освоили ключевые маневры или уже утратили часть знаний и навыков, попробуйте восстановить их самостоятельно или обратитесь за помощью к профессионалам. Автошкола “Мегаполис” предлагает ускоренный курс по восстановлению навыков для начинающих и опытных водителей;
- Помните, что без ремонта не обходится ни одно авто. Регулярно проводите плановые ТО и не затягивайте с заменой расходников. Перед поездками тщательно осматривайте машину, возите с собой запаску, трос, домкрат и знак аварийной остановки;
- Если вы не можете оправиться от потрясения, связанного с ДТП, посетите психотерапевта. Чаще всего самолечение оказывается крайне неэффективным: если бы вы могли справиться с проблемой, то уже сделали бы это;
- Если вас пугают другие водители, первое время не ездите по городу в часы большого скопления машин. Сначала освойте простые и короткие маршруты, а уже потом выезжайте на многополосные дороги или скоростные трассы.
Вождение машины, как и любой другой навык, требует регулярности. Гораздо эффективнее каждый день тренироваться по 10-15 минут, чем изнурять себя двухчасовой поездкой раз в неделю. Желаем уверенности за рулем и удачи на дорогах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
- 03:35 Сегодня Протезирование зубов в клинике «Абилис»
- 03:36 Сегодня Как психологически настроиться на вождение автомобиля
- 11:40 22 Декабря Пропавший на Сахалине подросток найден мертвым
10:30 20 Декабря В Южно-Сахалинске в микрорайоне "Гарант" строят 1600 квартир
11:52 23 Декабря Председатель думы Южно-Сахалинска подал в отставку
16:36 20 Декабря Районы Сахалина и Курил выбрали главные события 2021 года
12:57 26 Ноября Сахалинка "продала" мошенникам новогоднюю ель и потеряла почти 120 тысяч рублей
16:45 25 Ноября Сахалинка, спустя 19 лет, обвинила отчима в изнасиловании
15:06 26 Ноября В Южно-Сахалинске наградили победительниц конкурса "Женщина года"
15:11 25 Ноября Сахалинка, снимая деньги из банкомата, отвлеклась и лишилась налички
Выбор редакции
- 15:49 Вчера На Камчатке камера следит за песцом
- 11:38 21 Декабря Сахалинская область примет эстафету матчей в честь юбилея российского хоккея
- 10:52 20 Декабря Сахалинский парасноубордист стал серебряным призером этапа Кубка мира
- 17:32 17 Декабря Детской художественной школе Южно-Сахалинска исполнилось 55 лет
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?