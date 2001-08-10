Более 2600 нарушений зафиксировали за сутки камеры на дорогах Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 8 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 111 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления шестерых водителей в состоянии опьянения, а также пятерых автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли двоих водителей незарегистрированных машин, шестерых – с тонировкой, одного – за нарушение требований знаков и правил стоянки, двоих – за выезд на встречную полосу, четверых – за технические неисправности (глушитель), двоих – за нарушение правил перевозки детей, одного – за непредоставление преимущества пешеходу. Оформили пять материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, шесть автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2611 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.