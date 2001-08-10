Житель Корсакова обвиняется в убийстве 68-летнего знакомого

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ — убийство.

По версии следствия, 14 сентября 2026 года обвиняемый вместе с 68-летним знакомым находился в квартире одного из домов по улице Окружной в Корсакове. Между мужчинами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений.

В ходе ссоры фигурант взял нож и нанёс им не менее 13 ударов в область лица, шеи, плеч и грудной клетки потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, назначен ряд судебных экспертиз. По ходатайству следователя суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственное управление напоминает: любое преступление, особенно связанное с посягательством на жизнь и здоровье человека, влечёт необратимые последствия — как для потерпевшего и его близких, так и для самого виновного. Уголовная ответственность по статье 105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Следственное управление призывает граждан быть сдержанными в конфликтных ситуациях, не допускать насилия и помнить, что одно необдуманное действие может разрушить сразу несколько судеб.