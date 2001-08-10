Тихоокеанское
Сахалинец попытался скрыться от приставов и наехал автомобилем на сотрудника
14:50, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Холмска ударил сотрудника полиции при проверке бытового конфликта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмске возбудили уголовное дело против 39-летнего местного жителя, который применил насилие к сотруднику полиции. Конфликт произошел во время проверки сообщения о бытовом скандале.

Поводом для выезда полицейских стал звонок о том, что в одной из квартир города пьяный мужчина избивает свою сожительницу. Как сообщили ТИА "Острова" в СУ СК РФ по Сахалинской области, когда стражи порядка прибыли на место и начали опрашивать женщину, фигурант начал вести себя агрессивно.

Мужчина выразил недовольство действиями полицейского и нанес ему удар кулаком в лицо. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции. Холмский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

