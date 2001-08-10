1 388 нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на территории Сахалина не произошло ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими, что свидетельствует о положительной динамике в сфере безопасности на дорогах. Однако сотрудники Госавтоинспекции продолжают активно проводить профилактические мероприятия, в ходе которых они выявили 154 нарушения правил дорожного движения (ПДД) Российской Федерации. Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, среди задержанных оказались водители, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения и те, кто не имел права на управление автомобилем.

В рамках профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления тремя водителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, правоохранители задержали семерых водителей, лишенных прав на управление автомобилем по решению суда. К административной ответственности привлекли также 4 водителя за выезд на встречную полосу, 4 водителя за управление незарегистрированными транспортными средствами и 7 водителей за нарушение правил использования ремней безопасности.

Стационарные комплексы фото- и видеофиксации зарегистрировали 1388 нарушений ПДД. Сотрудники Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) привлекли к ответственности 1020 водителей за превышение скорости, 32 водителя за движение на запрещающий сигнал светофора и 199 водителей за нарушение правил использования ремней безопасности. Также 5 автомобилей были задержаны и помещены на специализированную стоянку за различные нарушения. Важно отметить, что сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать над повышением безопасности на дорогах и предотвращением дорожно-транспортных происшествий.