На Сахалине за сутки камеры зафиксировали почти две тысячи нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Госавтоинспекции за последние дни зафиксировали на Сахалине два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими и выявили более 150 нарушений правил дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделили водителям, управляющим автомобилями в состоянии опьянения или без прав, а также тем, кто нарушает скоростной режим и правила перевозки детей.
В рамках профилактической работы инспекторы ГИБДД задержали четырёх водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Кроме того, 14 человек находились за рулём без водительского удостоверения или при его отсутствии на основании решения суда. Инспекторы отстранили их от управления транспортными средствами. Восемь автомобилей отправили на специализированную стоянку, поскольку водители грубо нарушили требования действующего законодательства.
Как рассказали ТИА "Острова" в областном управлении ГИБДД, в числе других нарушителей оказались водители, выехавшие на встречную полосу (3 случая), управлявшие незарегистрированными автомобилями (3 случая), проигнорировавшие требования ремней безопасности (9 человек), перевозившие детей с нарушениями (5 случаев) и установившие на авто чрезмерную тонировку (12 человек). Один водитель управлял автомобилем с технической неисправностью - неисправным глушителем. Также сотрудники ГИБДД зафиксировали 2 случая непредоставления преимущества пешеходам и 7 нарушений, связанных с несоблюдением требований дорожных знаков и правил парковки.
Дополнительно инспекторы составили два административных материала на водителей, которые не оплатили штрафы в установленные сроки. Кроме того, автоматизированные комплексы фотовидеофиксации зарегистрировали 1919 нарушений ПДД. Из них 1694 случая касались превышения установленной скорости, 34 водителя проехали на запрещающий сигнал светофора, 33 проигнорировали ремни безопасности, а 11 - не уступили дорогу пешеходам. Госавтоинспекция продолжает контролировать соблюдение правил дорожного движения и призывает всех участников движения соблюдать закон.
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