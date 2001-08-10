Тихоокеанское
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Выход на лед у побережья Сахалина крайне опасен
09:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За выходные на Сахалине зарегистрировано два ДТП с пострадавшими

За выходные на Сахалине зарегистрировано два ДТП с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 351 нарушение ПДД РФ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции:

- задержаны и отстранены от управления ТС 22 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 29 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

7 водителей - за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

3 водителя - за нарушение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

12 водителей - управляющих транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке;

10 водителей - управляющих транспортными средствами без государственных регистрационных знаков;

23 водителя - управляющих транспортными средствами с «тонировкой» на стеклах;

5 водителей - управляющий ТС при наличии технических неисправностей (глушитель);

14 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

2 водителя - за непредоставление преимущества в движении пешеходам;

Составлено 22 административных материала на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 22 автомобиля.

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