За сутки на Сахалине задержали шестерых нетрезвых водителей и 14 - без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине не зарегистрировано ДТП с пострадавшими, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 148 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 6 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.
- задержаны 14 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- 2 водителя - управляющих транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке;
- 2 водителя - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 9 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
- 11 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 8 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности;
- 4 водителя - за не предоставление преимущества в движении пешеходам;
- составлено 11 административных материалов на водителей, не уплативших административные штрафы по линии Госавтоинспекции в установленный срок.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 8 автомобилей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:17 Сегодня В Долинске неадекватный мужчина, угрожая ножом, пытался забрать ребенка из детского сада
08:57 Сегодня За сутки на Сахалине задержали шестерых нетрезвых водителей и 14 - без прав
08:52 Сегодня Резидент ТОР Сахалин откроет питомник растений для озеленения городской среды
10:08 Сегодня Прокурор Сахалинской области проведёт приём участников СВО, членов их семей и предпринимателей Корсаковского района
11:39 20 Января На Сахалине осудили восьмерых местных жителей за организацию незаконной миграции
10:22 17 Января На сахалинских дорогах из-за метели ограничили движение транспорта
12:49 17 Января На Сахалине планируют вырастить более одного миллиона тюльпанов к 8 марта
09:42 17 Января В 2025 году сохранится высокий спрос на технологическое присоединение к сетям Сахалинэнерго
15:54 27 Декабря 35-летний сахалинец задержан за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством
13:11 28 Декабря Двух жителей Южно-Курильска будут судить за незаконный вылов креветок в особо крупном размере
18:00 9 Января На Сахалине задержан молодой человек с наркотиками
12:36 28 Декабря Сахалинский горнолыжник стал вторым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов с ПОДА
Выбор редакции
- 10:16 Вчера Сахалинцев приглашают глубже ознакомиться с творчеством Антона Чехова
- 14:26 22 Января Издание о народных промыслах пополнило фонд главной библиотеки Сахалина
- 12:27 20 Января На Сахалине в музее книги Чехова презентовали каталог работ Владимира Чеботарева
- 10:38 20 Января В Приморье за сутки родились три двойни
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?